https://ria.ru/20221127/peregovory-1834556510.html

Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине

Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.11.2022

Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине

Председатель общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за разрешение кризиса на Украине за... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:29

2022-11-27T12:29

2022-11-27T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

джузеппе конте

владимир путин

италия

украина

европарламент

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_0:236:3025:1938_1920x0_80_0_0_c95fbe531d7297b60658e52b9cf39ff0.jpg

РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за разрешение кризиса на Украине за столом переговоров."Но дело в том, что стола переговоров не существует. И это, похоже, никого не беспокоит. Тогда как я глубоко обеспокоен", - заявил он в интервью, которое в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa.По мнению Конте, идея о том, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя вести переговоры, является "слабой и противоречивой"."Если бы мы рассуждали таким образом, то в истории человечества были бы только войны и никогда не было мира. И я содрогаюсь при мысли о том, что Вторая мировая война, самый жестокий конфликт нашего времени, закончилась не за столом переговоров, а двумя атомными бомбами", - подчеркнул известный политик.Конте в течение длительного времени от имени Д5З выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта, и за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.В среду в ходе голосования в Европарламенте по резолюции о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине все евродепутаты от Д5З воздержались. Конте в этой связи указал, что подобная резолюция "не помогает восстановить диалог" между заинтересованными сторонами.В МИД РФ назвали резолюцию Европарламента недружественным шагом, добавив, что Запад во главе в США использует ярлыки в стиле "государство-спонсор терроризма" для обозначения неугодных соперников.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.

https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html

италия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джузеппе конте, владимир путин, италия, украина, европарламент, россия, движение 5 звезд