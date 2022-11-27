Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/peregovory-1834556510.html
Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине
Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.11.2022
Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине
Председатель общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за разрешение кризиса на Украине за... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:29
2022-11-27T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
джузеппе конте
владимир путин
италия
украина
европарламент
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_0:236:3025:1938_1920x0_80_0_0_c95fbe531d7297b60658e52b9cf39ff0.jpg
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за разрешение кризиса на Украине за столом переговоров."Но дело в том, что стола переговоров не существует. И это, похоже, никого не беспокоит. Тогда как я глубоко обеспокоен", - заявил он в интервью, которое в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa.По мнению Конте, идея о том, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя вести переговоры, является "слабой и противоречивой"."Если бы мы рассуждали таким образом, то в истории человечества были бы только войны и никогда не было мира. И я содрогаюсь при мысли о том, что Вторая мировая война, самый жестокий конфликт нашего времени, закончилась не за столом переговоров, а двумя атомными бомбами", - подчеркнул известный политик.Конте в течение длительного времени от имени Д5З выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта, и за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.В среду в ходе голосования в Европарламенте по резолюции о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине все евродепутаты от Д5З воздержались. Конте в этой связи указал, что подобная резолюция "не помогает восстановить диалог" между заинтересованными сторонами.В МИД РФ назвали резолюцию Европарламента недружественным шагом, добавив, что Запад во главе в США использует ярлыки в стиле "государство-спонсор терроризма" для обозначения неугодных соперников.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html
италия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ced414a23dc9d37f8d596de473bcf5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джузеппе конте, владимир путин, италия, украина, европарламент, россия, движение 5 звезд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джузеппе Конте, Владимир Путин, Италия, Украина, Европарламент, Россия, Движение 5 звезд
12:29 27.11.2022 (обновлено: 12:32 27.11.2022)
 
Экс-премьер Италии Конте высказался о ситуации на Украине

Экс-премьер Италии Конте высказался за разрешение кризиса на Украине путем переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкИтальянский государственный и политический деятель Джузеппе Конте
Итальянский государственный и политический деятель Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Итальянский государственный и политический деятель Джузеппе Конте. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за разрешение кризиса на Украине за столом переговоров.
"Но дело в том, что стола переговоров не существует. И это, похоже, никого не беспокоит. Тогда как я глубоко обеспокоен", - заявил он в интервью, которое в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 06:00
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
По мнению Конте, идея о том, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя вести переговоры, является "слабой и противоречивой".
"Если бы мы рассуждали таким образом, то в истории человечества были бы только войны и никогда не было мира. И я содрогаюсь при мысли о том, что Вторая мировая война, самый жестокий конфликт нашего времени, закончилась не за столом переговоров, а двумя атомными бомбами", - подчеркнул известный политик.
Конте в течение длительного времени от имени Д5З выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта, и за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем.
В среду в ходе голосования в Европарламенте по резолюции о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине все евродепутаты от Д5З воздержались. Конте в этой связи указал, что подобная резолюция "не помогает восстановить диалог" между заинтересованными сторонами.
В МИД РФ назвали резолюцию Европарламента недружественным шагом, добавив, что Запад во главе в США использует ярлыки в стиле "государство-спонсор терроризма" для обозначения неугодных соперников.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:54Специальная военная операция на Украине
Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжузеппе КонтеВладимир ПутинИталияУкраинаЕвропарламентРоссияДвижение 5 звезд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала