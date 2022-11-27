https://ria.ru/20221127/odkb-1834633968.html

ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак, заявил генсек

ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак, заявил генсек - РИА Новости, 27.11.2022

ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак, заявил генсек

ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак против членов организации, но развивается в этом направлении, заявил генсек организации Станислав... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:28

2022-11-27T21:28

2022-11-27T21:37

станислав зась

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833592309_0:224:2938:1877_1920x0_80_0_0_9469f542d3ba5c9c3b4c268fcd5f8ad9.jpg

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак против членов организации, но развивается в этом направлении, заявил генсек организации Станислав Зась.По его словам, этому есть объективные причины. "Ведь наша организация изначально создавалась для отражения исключительно военных угроз для безопасности наших государств. В течение этих 20 лет произошла очень сильная трансформация, мы все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств. Это и угрозы террористического характера, это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ. То есть сращиваются системы взаимодействия наших стран. И это соответствует тому вопросу, готовы ли мы... Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем", - подчеркнул генсек.

https://ria.ru/20221127/odkb-1834629793.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

станислав зась, одкб