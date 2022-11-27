21:28 27.11.2022 (обновлено: 21:37 27.11.2022)
ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак, заявил генсек
Генсек ОДКБ Зась: организация пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
© Sputnik / Арам Нерсесян
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Архивное фото
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. ОДКБ пока не в полной мере готова к отражению гибридных атак против членов организации, но развивается в этом направлении, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Сейчас присутствуют разные формы гибридного воздействия. И чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические. Об этом идет речь, когда мы говорим про гибридные атаки. Я бы сказал, что нет, не в полной мере сейчас готова ОДКБ к такого рода противодействию", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По его словам, этому есть объективные причины. "Ведь наша организация изначально создавалась для отражения исключительно военных угроз для безопасности наших государств. В течение этих 20 лет произошла очень сильная трансформация, мы все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств. Это и угрозы террористического характера, это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ. То есть сращиваются системы взаимодействия наших стран. И это соответствует тому вопросу, готовы ли мы... Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем", - подчеркнул генсек.