https://ria.ru/20221127/odkb-1834629793.html

Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия

Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.11.2022

Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения в текущих условиях ядерного оружия. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:59

2022-11-27T20:59

2022-11-27T21:37

специальная военная операция на украине

станислав зась

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одкб

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения в текущих условиях ядерного оружия."Что касается применения ядерного оружия, у нас только одно государство из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение – Российская Федерация. Военная доктрина РФ предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружие. Вместе с тем я считаю, что даже в нынешней непростой ситуации, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено при том понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье."Я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях", - констатировал он.Зась также обратил внимание на приобретение важности в рамках ОДКБ такой темы, как биологическая безопасность.Генсек подчеркнул, что раз отдельные страны организации видят угрозу в этой сфере, то важна скоординированная экспертная оценка в рамках ОДКБ, какого масштаба эти угрозы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.В письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу также говорилось, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html

https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html

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украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

станислав зась, владимир путин, василий небензя, москва, украина, россия, одкб, оон