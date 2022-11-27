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Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/odkb-1834629793.html
Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия
Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия - РИА Новости, 27.11.2022
Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения в текущих условиях ядерного оружия. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:59
2022-11-27T21:37
специальная военная операция на украине
станислав зась
владимир путин
василий небензя
москва
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения в текущих условиях ядерного оружия."Что касается применения ядерного оружия, у нас только одно государство из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение – Российская Федерация. Военная доктрина РФ предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружие. Вместе с тем я считаю, что даже в нынешней непростой ситуации, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено при том понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье."Я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях", - констатировал он.Зась также обратил внимание на приобретение важности в рамках ОДКБ такой темы, как биологическая безопасность.Генсек подчеркнул, что раз отдельные страны организации видят угрозу в этой сфере, то важна скоординированная экспертная оценка в рамках ОДКБ, какого масштаба эти угрозы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.В письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу также говорилось, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html
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станислав зась, владимир путин, василий небензя, москва, украина, россия, одкб, оон
Специальная военная операция на Украине, Станислав Зась, Владимир Путин, Василий Небензя, Москва, Украина, Россия, ОДКБ, ООН
20:59 27.11.2022 (обновлено: 21:37 27.11.2022)
 
Генсек ОДКБ не верит в возможность применения ядерного оружия

Генсек ОДКБ Зась не верит в возможность применения ядерного оружия в текущих условиях

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Архивное фото
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что не верит в возможность применения в текущих условиях ядерного оружия.
"Что касается применения ядерного оружия, у нас только одно государство из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение – Российская Федерация. Военная доктрина РФ предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружие. Вместе с тем я считаю, что даже в нынешней непростой ситуации, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено при том понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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"Я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях", - констатировал он.
Зась также обратил внимание на приобретение важности в рамках ОДКБ такой темы, как биологическая безопасность.
"Мы этой темой не занимались раньше вообще. Но сейчас видим, что складываются определенные угрозы. И мы в этом году открыли в правовом поле возможность заниматься этими вопросами: на саммите (организации, который прошел на этой неделе – ред.) было принято решение о создании координационного совета по биобезопасности. Тема биолабораторий (зарубежных стран - ред.) будет обсуждаться", - сказал он.
Генсек подчеркнул, что раз отдельные страны организации видят угрозу в этой сфере, то важна скоординированная экспертная оценка в рамках ОДКБ, какого масштаба эти угрозы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.
В письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу также говорилось, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСтанислав ЗасьВладимир ПутинВасилий НебензяМоскваУкраинаРоссияОДКБООН
 
 
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