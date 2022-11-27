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В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой - РИА Новости, 27.11.2022
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В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой - РИА Новости, 27.11.2022
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой
Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:58
2022-11-27T14:58
россия
одкб
павел зарубин
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры стран ОДКБ провели встречу на этой неделе, но из подготовленных 17 совместных документов, были подписаны лишь 15."Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше. Но по крайней мере сейчас мы видим, что несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия даже между странами-участницами, все равно эта структура востребованная. И полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Имеется в виду урегулирование ситуации в Казахстане", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
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россия, одкб, павел зарубин, дмитрий песков, в мире
Россия, ОДКБ, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, В мире
14:58 27.11.2022
 
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой

Песков: попытки дезинтеграции ОДКБ продолжаются, но объединение показывает эффективность

© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры стран ОДКБ провели встречу на этой неделе, но из подготовленных 17 совместных документов, были подписаны лишь 15.
"Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше. Но по крайней мере сейчас мы видим, что несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия даже между странами-участницами, все равно эта структура востребованная. И полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Имеется в виду урегулирование ситуации в Казахстане", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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РоссияОДКБПавел ЗарубинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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