https://ria.ru/20221127/odkb-1834574185.html

В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой

В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой - РИА Новости, 27.11.2022

В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой

Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:58

2022-11-27T14:58

2022-11-27T14:58

россия

одкб

павел зарубин

дмитрий песков

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры стран ОДКБ провели встречу на этой неделе, но из подготовленных 17 совместных документов, были подписаны лишь 15."Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше. Но по крайней мере сейчас мы видим, что несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия даже между странами-участницами, все равно эта структура востребованная. И полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Имеется в виду урегулирование ситуации в Казахстане", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20221127/peskov-1834573391.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, одкб, павел зарубин, дмитрий песков, в мире