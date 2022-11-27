https://ria.ru/20221127/odkb-1834574185.html
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой - РИА Новости, 27.11.2022
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой
Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:58
2022-11-27T14:58
2022-11-27T14:58
россия
одкб
павел зарубин
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833099732_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_c0bbc837c6b09203bd3708bcd3273704.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Попытки дезинтеграции ОДКБ были всегда и продолжатся дальше, но несмотря на сложности и противоречия между странами-участницами, объединение продемонстрировало свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры стран ОДКБ провели встречу на этой неделе, но из подготовленных 17 совместных документов, были подписаны лишь 15."Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше. Но по крайней мере сейчас мы видим, что несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия даже между странами-участницами, все равно эта структура востребованная. И полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Имеется в виду урегулирование ситуации в Казахстане", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
https://ria.ru/20221127/peskov-1834573391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833099732_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d57a69fb8f7f20a25ff7a43ba5a3fc8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, павел зарубин, дмитрий песков, в мире
Россия, ОДКБ, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали ОДКБ эффективной структурой
Песков: попытки дезинтеграции ОДКБ продолжаются, но объединение показывает эффективность