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СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске

СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске - РИА Новости, 27.11.2022

СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины провела обыски в храме канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:27

2022-11-27T13:27

2022-11-27T16:40

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски в храме канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ", — написал он.В региональном управлении СБУ, в свою очередь, заявили, что проводят "контрразведывательные безопасные мероприятия"."При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества.В последние дни СБУ практически ежедневно проводит "контрразведывательные мероприятия" в различных храмах и монастырях УПЦ. Только на этой неделе сотрудники спецслужбы приходили с обысками в крупнейший православный монастырь Украины — Киево-Печерскую лавру, в два монастыря и Сарненскую епархию УПЦ в Ровненской области, Черновицко-Буковинскую епархию, к ректору Почаевской духовной семинарии. В Киево-Печерской лавре они допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу" — сообщалось, что это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.В РПЦ действия украинской спецслужбы назвали акцией устрашения и призвали всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221125/upts-1834235881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ивано-франковск, ивано-франковская область, служба безопасности украины, верховная рада украины, алексей гончаренко