https://ria.ru/20221127/obysk-1834563837.html
СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске
СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске - РИА Новости, 27.11.2022
СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске
Служба безопасности Украины провела обыски в храме канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:27
2022-11-27T13:27
2022-11-27T16:40
в мире
украина
ивано-франковск
ивано-франковская область
служба безопасности украины
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски в храме канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ", — написал он.В региональном управлении СБУ, в свою очередь, заявили, что проводят "контрразведывательные безопасные мероприятия"."При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества.В последние дни СБУ практически ежедневно проводит "контрразведывательные мероприятия" в различных храмах и монастырях УПЦ. Только на этой неделе сотрудники спецслужбы приходили с обысками в крупнейший православный монастырь Украины — Киево-Печерскую лавру, в два монастыря и Сарненскую епархию УПЦ в Ровненской области, Черновицко-Буковинскую епархию, к ректору Почаевской духовной семинарии. В Киево-Печерской лавре они допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу" — сообщалось, что это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.В РПЦ действия украинской спецслужбы назвали акцией устрашения и призвали всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221125/upts-1834235881.html
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
https://ria.ru/20221126/sbu-1834492414.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковск, ивано-франковская область, служба безопасности украины, верховная рада украины, алексей гончаренко
В мире, Украина, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
13:27 27.11.2022 (обновлено: 16:40 27.11.2022)
СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске
Депутат Рады Гончаренко заявил, что СБУ пришла с обыском в храм УПЦ в Ивано-Франковске
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Служба безопасности Украины провела обыски в храме канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске, сообщил
в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ", — написал он.
В региональном управлении СБУ, в свою очередь, заявили, что проводят "контрразведывательные безопасные мероприятия".
"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества.
В последние дни СБУ практически ежедневно проводит "контрразведывательные мероприятия" в различных храмах и монастырях УПЦ. Только на этой неделе сотрудники спецслужбы приходили с обысками в крупнейший православный монастырь Украины — Киево-Печерскую лавру, в два монастыря и Сарненскую епархию УПЦ в Ровненской области, Черновицко-Буковинскую епархию, к ректору Почаевской духовной семинарии. В Киево-Печерской лавре они допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу" — сообщалось, что это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В РПЦ действия украинской спецслужбы назвали акцией устрашения и призвали всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.