https://ria.ru/20221127/obstrel-1834600394.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T17:43

2022-11-27T17:43

2022-11-27T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

зайцево

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13:58 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14:10 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14:37 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным ведомства, в 15.01 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 15.15 и 16.10 - в общей сложности семь снарядов тем же калибром по Киевскому району. В 14.15 обстрелу подвергся Кировский район города, по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Представительство добавило, что под обстрел со стороны украинских войск попал еще ряд населенных пунктов в ДНР. В 15.15 украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Майорску, в 15.20 - восемь мин тем же калибром по Зайцево. Также в 15.30 было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Озеряновке, в 15.40 - пять снарядов тем же калибром по Зайцево и в 15.59 - шесть снарядов по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

зайцево

куйбышевский район

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в мире, донецк, зайцево, куйбышевский район, сцкк, нато