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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834600394.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:43
2022-11-27T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
зайцево
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13:58 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14:10 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14:37 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным ведомства, в 15.01 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 15.15 и 16.10 - в общей сложности семь снарядов тем же калибром по Киевскому району. В 14.15 обстрелу подвергся Кировский район города, по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Представительство добавило, что под обстрел со стороны украинских войск попал еще ряд населенных пунктов в ДНР. В 15.15 украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Майорску, в 15.20 - восемь мин тем же калибром по Зайцево. Также в 15.30 было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Озеряновке, в 15.40 - пять снарядов тем же калибром по Зайцево и в 15.59 - шесть снарядов по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
донецк
зайцево
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в мире, донецк, зайцево, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Зайцево, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
17:43 27.11.2022
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13:58 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14:10 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14:37 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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По данным ведомства, в 15.01 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 15.15 и 16.10 - в общей сложности семь снарядов тем же калибром по Киевскому району. В 14.15 обстрелу подвергся Кировский район города, по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Представительство добавило, что под обстрел со стороны украинских войск попал еще ряд населенных пунктов в ДНР. В 15.15 украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Майорску, в 15.20 - восемь мин тем же калибром по Зайцево. Также в 15.30 было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Озеряновке, в 15.40 - пять снарядов тем же калибром по Зайцево и в 15.59 - шесть снарядов по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЗайцевоКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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