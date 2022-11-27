Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск, Зайцево, Озеряновку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13:58 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14:10 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14:37 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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По данным ведомства, в 15.01 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 15.15 и 16.10 - в общей сложности семь снарядов тем же калибром по Киевскому району. В 14.15 обстрелу подвергся Кировский район города, по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Представительство добавило, что под обстрел со стороны украинских войск попал еще ряд населенных пунктов в ДНР. В 15.15 украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Майорску, в 15.20 - восемь мин тем же калибром по Зайцево. Также в 15.30 было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Озеряновке, в 15.40 - пять снарядов тем же калибром по Зайцево и в 15.59 - шесть снарядов по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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