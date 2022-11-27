https://ria.ru/20221127/obstrel-1834576505.html

Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех

Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех - РИА Новости, 27.11.2022

Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех

Количество пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:08

2022-11-27T15:08

2022-11-27T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье в результате обстрела в Кировском районе Донецка ранен мужчина."При обстреле украинскими боевиками Кировского района Донецка ранена еще одна мирная жительница. На текущий момент при обстреле микрорайона Текстильщик зафиксированы ранения трех мирных жителей", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221127/svatovo-1834548923.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика