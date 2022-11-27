https://ria.ru/20221127/obstrel-1834576505.html
Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех
Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех - РИА Новости, 27.11.2022
Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех
Количество пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:08
2022-11-27T15:08
2022-11-27T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в ДНР сообщили, что в воскресенье в результате обстрела в Кировском районе Донецка ранен мужчина."При обстреле украинскими боевиками Кировского района Донецка ранена еще одна мирная жительница. На текущий момент при обстреле микрорайона Текстильщик зафиксированы ранения трех мирных жителей", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221127/svatovo-1834548923.html
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
15:08 27.11.2022 (обновлено: 15:19 27.11.2022)
Число пострадавших при обстреле ДНР возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех