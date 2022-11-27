https://ria.ru/20221127/obstrel-1834573980.html
В ДНР за сутки поражены 62 украинских артподразделения на огневых позициях
В ДНР за сутки поражены 62 украинских артподразделения на огневых позициях - РИА Новости, 27.11.2022
В ДНР за сутки поражены 62 украинских артподразделения на огневых позициях
Российские войска за сутки нанесли поражение 62 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:57
2022-11-27T14:57
2022-11-27T14:58
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение 62 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Садовое, Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области, Ямполь Донецкой народной республики и Кисловка Харьковской области, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834572204.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Харьковская область
14:57 27.11.2022 (обновлено: 14:58 27.11.2022)
В ДНР за сутки поражены 62 украинских артподразделения на огневых позициях
Минобороны: за сутки поразили 62 украинских артподразделения и технику в 137 районах