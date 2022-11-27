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В ДНР уничтожили около ста наемников "иностранного легиона" - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834572204.html
В ДНР уничтожили около ста наемников "иностранного легиона"
В ДНР уничтожили около ста наемников "иностранного легиона" - РИА Новости, 27.11.2022
В ДНР уничтожили около ста наемников "иностранного легиона"
Российская армия уничтожила на территории ДНР около 100 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:43
2022-11-27T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская армия уничтожила на территории ДНР около 100 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, заявили в Минобороны."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого "иностранного легиона" уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении российская артиллерия предотвратила атаку противника в районе села Новоселовское в ЛНР. Тем уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа. На Краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать в районе Коломыйчихи и Площанки. Украинские подразделения были рассеяны и отброшены на исходные позиции, их потери составили свыше 50 человек, три боевые бронированные машины и четыре спецавтомобиля. На Донецком направлении российские войска отразили контратаки в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Там потери украинской армии составили порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении, в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко в ДНР, артиллерия и штурмовые группы отразили все атаки противника, отбросив его на исходные позиции. Там ВСУ потеряли около 60 человек, одну БМП и две бронемашины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 137 районах. Под Днепропетровском уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 снарядов для РСЗО HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства, а в Запорожской области — четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. Подразделения противовоздушной обороны сбили за сутки два снаряда HIMARS и один Excalibur.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html
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Конашенков: "Уничтожены до 100 иностранных наемников"
Конашенков: "Уничтожены до 100 иностранных наемников"
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в мире, донецкая народная республика, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-космические силы России
14:43 27.11.2022 (обновлено: 21:14 27.11.2022)
 
В ДНР уничтожили около ста наемников "иностранного легиона"

Минобороны: ВС России уничтожили технику и около сотни иностранных наемников в ДНР

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская армия уничтожила на территории ДНР около 100 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, заявили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого "иностранного легиона" уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении российская артиллерия предотвратила атаку противника в районе села Новоселовское в ЛНР. Тем уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать в районе Коломыйчихи и Площанки. Украинские подразделения были рассеяны и отброшены на исходные позиции, их потери составили свыше 50 человек, три боевые бронированные машины и четыре спецавтомобиля.
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Вчера, 02:00Специальная военная операция на Украине
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На Донецком направлении российские войска отразили контратаки в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Там потери украинской армии составили порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении, в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко в ДНР, артиллерия и штурмовые группы отразили все атаки противника, отбросив его на исходные позиции. Там ВСУ потеряли около 60 человек, одну БМП и две бронемашины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 137 районах. Под Днепропетровском уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 снарядов для РСЗО HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства, а в Запорожской области — четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. Подразделения противовоздушной обороны сбили за сутки два снаряда HIMARS и один Excalibur.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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