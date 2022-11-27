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Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками
Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 27.11.2022
Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками
Женщина ранена в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:58
2022-11-27T13:58
2022-11-27T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими РСЗО БМ-21 "Град" жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка ранена мирная жительница", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.
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в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
13:58 27.11.2022 (обновлено: 17:04 27.11.2022)
Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками
Женщина ранена в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка ВСУ