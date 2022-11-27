https://ria.ru/20221127/obstrel-1834566516.html

Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками

Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 27.11.2022

Женщина пострадала в центре Донецка при обстреле украинскими войсками

Женщина ранена в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:58

2022-11-27T13:58

2022-11-27T17:04

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими РСЗО БМ-21 "Град" жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка ранена мирная жительница", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221126/obstrel-1834437983.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика