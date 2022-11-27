https://ria.ru/20221127/obstrel-1834562342.html

Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час

Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час

Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:09

2022-11-27T13:09

2022-11-27T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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нато

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11:35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12:13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12.35 - четыре снаряда тем же калибром по Куйбышевскому и Кировскому районам города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221126/boepripasy-1834444221.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато