13:09 27.11.2022 (обновлено: 17:01 27.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час
ВСУ пять раз за час обстреляли Донецк, выпустив 27 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11:35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12:13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Вчера, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Ведомство добавило, что в 12.33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12.35 - четыре снаряда тем же калибром по Куйбышевскому и Кировскому районам города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.