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Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834562342.html
Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час
Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:09
2022-11-27T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11:35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12:13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12.35 - четыре снаряда тем же калибром по Куйбышевскому и Кировскому районам города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221126/boepripasy-1834444221.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
13:09 27.11.2022 (обновлено: 17:01 27.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк пять раз за час

ВСУ пять раз за час обстреляли Донецк, выпустив 27 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11:35 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12:13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Ведомство добавило, что в 12.33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12.35 - четыре снаряда тем же калибром по Куйбышевскому и Кировскому районам города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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