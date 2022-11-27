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В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.11.2022
В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки
Два человека погибли, еще двое пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:25
2022-11-27T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 26 ноября до 08.00 27 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
08:25 27.11.2022 (обновлено: 08:26 27.11.2022)
 
В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки

Штаб обороны ДНР сообщил о двух погибших и двух пострадавших после обстрелов ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 26 ноября до 08.00 27 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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