https://ria.ru/20221127/obstrel-1834531534.html

В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.11.2022

В ДНР два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ за сутки

Два человека погибли, еще двое пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:25

2022-11-27T08:25

2022-11-27T08:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 26 ноября до 08.00 27 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика