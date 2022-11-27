https://ria.ru/20221127/obstrel-1834521748.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T02:27

2022-11-27T02:27

2022-11-27T09:05

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, ВСУ открывали огонь трижды:Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221126/obstrel-1834459434.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато