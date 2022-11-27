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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834521748.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T02:27
2022-11-27T09:05
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, ВСУ открывали огонь трижды:Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221126/obstrel-1834459434.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
02:27 27.11.2022 (обновлено: 09:05 27.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за полтора часа выпустили девять снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПоследствия вечернего обстрела Донецка
Последствия вечернего обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Последствия вечернего обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открывали огонь трижды:
  • 23:35 — по Киевскому району Донецка со стороны Орловки. Украинские боевики применили три снаряда калибра 155 миллиметров;
  • 00:35 — по Куйбышевскому району Донецка со стороны Нетайлово, три снаряда того же калибра;
  • 01:05 — по Ясиноватой, три снаряда калибра 152 миллиметра.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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