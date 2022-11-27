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Юрист раскрыл схему, при которой вы отдадите телефонным жуликам все
Юрист раскрыл схему, при которой вы отдадите телефонным жуликам все - РИА Новости, 27.11.2022
Юрист раскрыл схему, при которой вы отдадите телефонным жуликам все
Телефонные мошенники активно придумают все более изощренные способы нажиться на доверчивых людях. Чем могут быть опасны новые схемы и как не стать обманутым,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T03:15
2022-11-27T03:15
2022-11-27T03:15
общество
россия
жилье
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники активно придумают все более изощренные способы нажиться на доверчивых людях. Чем могут быть опасны новые схемы и как не стать обманутым, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, для начала идет известная и популярная схема у мошенников — представиться сотрудником правоохранительных органов и даже прислать документ, который это подтвердит. Если человек поверил, то мошенник уже не "слезет с ушей" жертвы и доведет ее до полного разорения."Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы "настоящий не повис" на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья", — продолжил Соловьев.Поэтому не вступайте в телефонные разговоры с подозрительными личностями и имейте в виду, что сотрудники полиции или ФСБ никогда не позвонят по телефону для обсуждения таких вопросов, а встретятся лично, предупредил юрист.
https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html
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общество, россия, жилье, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Жилье, Иван Соловьев (юрист)
Юрист раскрыл схему, при которой вы отдадите телефонным жуликам все
Юрист Соловьев: мошенники стали присылать документы сотрудников правоохранительных органов