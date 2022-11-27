https://ria.ru/20221127/nko-1834560737.html

"Единая Россия" поможет НКО в новых регионах

"Единая Россия" поможет НКО в новых регионах - РИА Новости, 27.11.2022

"Единая Россия" поможет НКО в новых регионах

"Единая Россия" поможет развивать лучшие проекты НКО по поддержке жителей новых регионов к адаптации к жизни в России, интегрироваться в разные сферы... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:54

2022-11-27T12:54

2022-11-27T12:54

общество

россия

ростов-на-дону

единая россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_92607d4db28f998ebbfaaf2b3c8bbfc2.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" поможет развивать лучшие проекты НКО по поддержке жителей новых регионов к адаптации к жизни в России, интегрироваться в разные сферы деятельности.""Единая Россия" поможет развивать лучшие проекты НКО по поддержке жителей новых территорий России. К реализации инициатив подключатся также сторонники партии. Задача всех социальных проектов – помочь жителям новых регионов максимально легко и быстро адаптироваться к жизни в России, интегрироваться в разные сферы деятельности... Помощь в разработке и оформлении проектов НКО оказал Центр поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России". Он также поможет в развитии и реализации этих идей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новых субъектах пока нет возможности регистрации НКО по российскому законодательству. Сейчас идёт переходный период, пока претендовать на поддержку из федеральных фондов грантов они не могут. Поэтому реализация совместных проектов с российскими НКО — это возможность привлечь дополнительные средства, помощь волонтёров для решения разных вопросов."Мы поможем в развитии инициатив в разных направлениях. Проекты, ориентированные на взаимодействие конкретных городов, мы поможем масштабировать и на других территориях. Также можем оказать бухгалтерскую и юридическую поддержку, помочь во взаимодействии с органами власти, оказать информационную поддержку", - приводятся в релизе слова председателя Центрального совета сторонников партии, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.Добавляется, что практики, которые уже активно работают, представили на форуме региональные НКО. В частности, в настоящее время жители новых территорий России массово обращаются за психологической помощью. Некоммерческая организация "Молодёжный телефон доверия", которая 27 лет работает из Ростова-на-Дону по всей стране, увеличила приём звонков по горячей линии. Люди могут бесплатно позвонить через сайт и получить ответы в специальном чате.

https://ria.ru/20221022/subsidii-1825947936.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831868123.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ростов-на-дону, единая россия, госдума рф