"Единая Россия" поможет НКО в новых регионах
"Единая Россия" будет развивать лучшие проекты НКО по поддержке жителей новых регионов
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" поможет развивать лучшие проекты НКО по поддержке жителей новых регионов к адаптации к жизни в России, интегрироваться в разные сферы деятельности.
""Единая Россия" поможет развивать лучшие проекты НКО по поддержке жителей новых территорий России. К реализации инициатив подключатся также сторонники партии. Задача всех социальных проектов – помочь жителям новых регионов максимально легко и быстро адаптироваться к жизни в России, интегрироваться в разные сферы деятельности... Помощь в разработке и оформлении проектов НКО оказал Центр поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России". Он также поможет в развитии и реализации этих идей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новых субъектах пока нет возможности регистрации НКО по российскому законодательству. Сейчас идёт переходный период, пока претендовать на поддержку из федеральных фондов грантов они не могут. Поэтому реализация совместных проектов с российскими НКО — это возможность привлечь дополнительные средства, помощь волонтёров для решения разных вопросов.
"Мы поможем в развитии инициатив в разных направлениях. Проекты, ориентированные на взаимодействие конкретных городов, мы поможем масштабировать и на других территориях. Также можем оказать бухгалтерскую и юридическую поддержку, помочь во взаимодействии с органами власти, оказать информационную поддержку", - приводятся в релизе слова председателя Центрального совета сторонников партии, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.
Добавляется, что практики, которые уже активно работают, представили на форуме региональные НКО. В частности, в настоящее время жители новых территорий России массово обращаются за психологической помощью. Некоммерческая организация "Молодёжный телефон доверия", которая 27 лет работает из Ростова-на-Дону по всей стране, увеличила приём звонков по горячей линии. Люди могут бесплатно позвонить через сайт и получить ответы в специальном чате.