13:54 27.11.2022 (обновлено: 15:13 27.11.2022)
В Польше оценили возможность военного столкновения с Россией
Представитель спецслужб Польши Жарын заявил, что нет признаков подготовки нападения России
© Фото : Rzeczpospolita PolskaПредставитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын
Представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын. Архивное фото
Представитель спе
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Польша не видит признаков подготовки России к нападению на ее территорию, заявил в интервью газете Il Messaggero пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
"У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО", — сообщил он.
При этом чиновник утверждает, что географическое положение и поддержка киевских властей делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы — от кибератак до дезинформации.
По мнению Жарына, сейчас нет предпосылок для установления мира на Украине.
"Нужно подготовиться к тому, что конфликт может длиться годами, но с возможными стратегическими перерывами", — предположил он.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что победа России на Украине будет означать поражение Европы.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз отмечала, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.