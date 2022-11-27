https://ria.ru/20221127/nato-1834566058.html

В Польше оценили возможность военного столкновения с Россией

В Польше оценили возможность военного столкновения с Россией - РИА Новости, 27.11.2022

В Польше оценили возможность военного столкновения с Россией

Представитель спе

2022-11-27T13:54

2022-11-27T13:54

2022-11-27T15:13

в мире

матеуш моравецкий

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

польша

россия

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Польша не видит признаков подготовки России к нападению на ее территорию, заявил в интервью газете Il Messaggero пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.При этом чиновник утверждает, что географическое положение и поддержка киевских властей делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы — от кибератак до дезинформации.По мнению Жарына, сейчас нет предпосылок для установления мира на Украине."Нужно подготовиться к тому, что конфликт может длиться годами, но с возможными стратегическими перерывами", — предположил он.Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что победа России на Украине будет означать поражение Европы.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз отмечала, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html

польша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, матеуш моравецкий, дмитрий песков (спецпредставитель президента), польша, россия, нато