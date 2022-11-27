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Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать - РИА Новости, 27.11.2022
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Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать
Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать - РИА Новости, 27.11.2022
Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать
Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва в интервью РИА Новости назвал области, в которые российский бизнес мог бы инвестировать. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:22
2022-11-27T08:22
экономика
россия
москва
намибия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва в интервью РИА Новости назвал области, в которые российский бизнес мог бы инвестировать."Россия обладает экспертизой в ряде областей, в которых она могла бы изучить инвестиционные возможности в Намибии. Во-первых, это энергетика - Намибия стремится стать столицей устойчивой энергетики Африки. Таким образом, множество возможностей открылось бы в сферах зеленого водорода, возобновляемых источников энергии и биотоплива", - сказал посол.Во-вторых, по его словам, Москве была бы интересна сфера нефти и газа."Благодаря недавно открытым нефтяным месторождениям, в Намибии могут появиться возможности для деятельности как на среднем, так и конечном этапах производственного цикла, например, по строительству трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов", - добавил он.В-третьих, посол выделил область зерна и пшеницы."Намибия обладает обширными плодородными землями для сельскохозяйственного производства и могла бы сотрудничать с Россией в этом отношении", - подчеркнул он в интервью агентству.Он отметил, что Россия не входит в число ведущих торговых партнеров Намибии, поэтому, остается много возможностей для инвестиций.
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экономика, россия, москва, намибия
Экономика, Россия, Москва, Намибия
08:22 27.11.2022
 
Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать

Посол Намибии в Москве: Россия могла бы инвестировать в энергетику и сельское хозяйство

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва
Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва в интервью РИА Новости назвал области, в которые российский бизнес мог бы инвестировать.
"Россия обладает экспертизой в ряде областей, в которых она могла бы изучить инвестиционные возможности в Намибии. Во-первых, это энергетика - Намибия стремится стать столицей устойчивой энергетики Африки. Таким образом, множество возможностей открылось бы в сферах зеленого водорода, возобновляемых источников энергии и биотоплива", - сказал посол.
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Во-вторых, по его словам, Москве была бы интересна сфера нефти и газа.
"Благодаря недавно открытым нефтяным месторождениям, в Намибии могут появиться возможности для деятельности как на среднем, так и конечном этапах производственного цикла, например, по строительству трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов", - добавил он.
В-третьих, посол выделил область зерна и пшеницы.
"Намибия обладает обширными плодородными землями для сельскохозяйственного производства и могла бы сотрудничать с Россией в этом отношении", - подчеркнул он в интервью агентству.
Он отметил, что Россия не входит в число ведущих торговых партнеров Намибии, поэтому, остается много возможностей для инвестиций.
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