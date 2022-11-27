https://ria.ru/20221127/namibiya-1834531285.html

Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать

Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать - РИА Новости, 27.11.2022

Посол Намибии назвал области, в которые Москва могла бы инвестировать

Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва в интервью РИА Новости назвал области, в которые российский бизнес мог бы инвестировать. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:22

2022-11-27T08:22

2022-11-27T08:22

экономика

россия

москва

намибия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834347197_0:139:3163:1918_1920x0_80_0_0_bebac16028b834bd0664d2380bad3c01.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва в интервью РИА Новости назвал области, в которые российский бизнес мог бы инвестировать."Россия обладает экспертизой в ряде областей, в которых она могла бы изучить инвестиционные возможности в Намибии. Во-первых, это энергетика - Намибия стремится стать столицей устойчивой энергетики Африки. Таким образом, множество возможностей открылось бы в сферах зеленого водорода, возобновляемых источников энергии и биотоплива", - сказал посол.Во-вторых, по его словам, Москве была бы интересна сфера нефти и газа."Благодаря недавно открытым нефтяным месторождениям, в Намибии могут появиться возможности для деятельности как на среднем, так и конечном этапах производственного цикла, например, по строительству трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов", - добавил он.В-третьих, посол выделил область зерна и пшеницы."Намибия обладает обширными плодородными землями для сельскохозяйственного производства и могла бы сотрудничать с Россией в этом отношении", - подчеркнул он в интервью агентству.Он отметил, что Россия не входит в число ведущих торговых партнеров Намибии, поэтому, остается много возможностей для инвестиций.

https://ria.ru/20221026/neft-1827058771.html

https://ria.ru/20220519/namibiya-1789550713.html

россия

москва

намибия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, москва, намибия