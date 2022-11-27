https://ria.ru/20221127/moroz-1834599873.html

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки - РИА Новости, 27.11.2022

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки

Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента после обращений местных жителей о том, что мужчина в мороз шел по улице с одетым не по погоде... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T17:38

2022-11-27T17:38

2022-11-27T17:38

россия

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента после обращений местных жителей о том, что мужчина в мороз шел по улице с одетым не по погоде ребенком – девочка была без шапки и теплых брюк, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным местных СМИ, в Челябинске в субботу вечером на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла более -20 градусов."От жителей подъезда жилого дома поступило соответствующее сообщение. Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Он не является отцом детей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что мать детей также установлена, ее опрашивают полицейские.

https://ria.ru/20221126/arest-1834429236.html

россия

челябинск

челябинская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинск, челябинская область, происшествия