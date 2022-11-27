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В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки - РИА Новости, 27.11.2022
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В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки - РИА Новости, 27.11.2022
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки
Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента после обращений местных жителей о том, что мужчина в мороз шел по улице с одетым не по погоде... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:38
2022-11-27T17:38
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента после обращений местных жителей о том, что мужчина в мороз шел по улице с одетым не по погоде ребенком – девочка была без шапки и теплых брюк, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным местных СМИ, в Челябинске в субботу вечером на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла более -20 градусов."От жителей подъезда жилого дома поступило соответствующее сообщение. Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Он не является отцом детей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что мать детей также установлена, ее опрашивают полицейские.
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россия
челябинск
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия
Россия, Челябинск, Челябинская область, Происшествия
17:38 27.11.2022
 
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без шапки

Полиция в Челябинске проверяет данные о мужчине, который вывел на мороз ребенка без шапки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Полиция в Челябинске устанавливает обстоятельства инцидента после обращений местных жителей о том, что мужчина в мороз шел по улице с одетым не по погоде ребенком – девочка была без шапки и теплых брюк, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным местных СМИ, в Челябинске в субботу вечером на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла более -20 градусов.
"От жителей подъезда жилого дома поступило соответствующее сообщение. Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Он не является отцом детей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что мать детей также установлена, ее опрашивают полицейские.
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РоссияЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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