https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии

"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии - РИА Новости, 27.11.2022

"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии

На фоне глубокого экономического кризиса и нестихающих протестов в Молдавии меняют правительство. Поползли слухи, что Евросоюз готовит альтернативу президенту... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:02

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. На фоне глубокого экономического кризиса и нестихающих протестов в Молдавии меняют правительство. Поползли слухи, что Евросоюз готовит альтернативу президенту Майе Санду и ее партии PAS. Что происходит в бывшей советской республике — в материале РИА Новости.Власти дрогнулиМинистерство экономики Молдавии возглавил Думитру Алайба, до этого он руководил профильной комиссией в парламенте. Министерство окружающей среды досталось Родике Иордновой — бывшему госсекретарю заксобрания. Оба — сторонники Санду, которая сразу предупредила, что им предстоит "тушить пожары".О крупных кадровых перестановках заговорили еще в начале месяца. А неизбежными они стали после того, как 15 ноября в некоторых регионах страны на несколько часов пропало электричество. Власти обвинили во всем Россию, но неожиданно выяснилось, что это Румыния прекратила подачу энергии по высоковольтной линии Вулканешты — Исакча. Нежелание официального Кишинева разбираться в причинах ЧП разозлило молдаван не меньше, чем сам сбой.Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что перестановки в кабинете министров могут не ограничиться двумя ведомствами. Однако об увольнении премьера Натальи Гаврилицы речи пока не идет — это было бы слишком серьезным ударом по репутации президента, и без того сильно испорченной.Так, СМИ опубликовали частную переписку Санду, ее советников, министра юстиции Сергея Литвиненко, вице-премьера Андрея Сыну и других государственных деятелей. Судя по всему, они подтасовали результаты конкурса на должность главы антикоррупционной прокуратуры — чтобы победила фаворитка МВФ Вероника Драгалин. Кроме того, журналисты утверждают, что глава республики спланировала уголовные дела против экс-генпрокурора Александра Стояногло и своего предшественника Игоря Додона. В PAS отвергают обвинения и считают их результатом российской провокации, нацеленной на отказ молдавского народа от евроинтеграции.Европейские сомненияБольше двух месяцев тысячи людей каждые субботу и воскресенье выходят на акции протеста в центре Кишинева. Они недовольны инфляцией (которая даже по официальным данным в октябре достигла почти 35 процентов), энергетическим кризисом, невозможностью поставлять сельскохозяйственные товары в Россию и многим другим.Опрос компании iData показал: более 55 процентов молдаван считают, что их страна развивается в неправильном направлении. При этом 63% уверяют, что за последние полгода их жизнь ухудшилась. Протестующих поддерживают 43% респондентов, и 34 процента верят, что митинги завершатся отставкой действующих властей. За досрочные выборы выступают около 54 процентов.Судя по всему, дальше будет хуже, так как Санду объявила, что грядущая зима станет особенно тяжелой, в то время как ВВП Молдавии по итогам года снизится на восемь процентов. Многие не смогут без правительственной поддержки оплатить коммунальные услуги. При этом власти сообщают, что запасов газа хватит максимум на два месяца. В Кишиневе не знают, где и по какой цене покупать голубое топливо. В 2021-м подписали пятилетний контракт с "Газпромом", но Молдавия никак не договорится с российской компанией о погашении многомиллионного долга, часть которого лежит на Приднестровье.В конце октября протестующие создали параллельное правительство и пообещали отдать Санду под трибунал как предательницу национальных интересов. В ответ она запустила процедуру ликвидации партии "Шор", вставшей во главе противников режима и призывающей к сближению с Москвой. Конституционный суд должен рассмотреть вопрос о законности организации. По словам Санду, "Шор" участвует в гибридной войне против страны. Якобы по указке России партия платит участникам протестов, чтобы отвернуть республику от Евросоюза и демократического развития.Появление альтернативыТем временем все большую известность приобретает прозападная "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB), которая вслед за "Шором" потребовала распустить правительство. Как сказано в заявлении партии, во время социально-экономического кризиса кабинет министров Молдавии погряз в "бесконечной плеяде конфликтов", демонстрирует безнравственность и некомпетентность.Примечательно, что с такой повесткой представители партии выступают на местных телеканалах, а не страдают от постоянных обысков. В связи с этим за коалицией закрепился образ потенциальных сменщиков команды Санду. Предполагается, что CUB должен критиковать президента за нерешительность, чтобы переманить на свою сторону протестный электорат и тех, кто разочаровался в нынешнем руководстве республики.Кроме того, правоцентристская партия "ПРО Молдова" в целях мобилизации электората попросила сторонников присылать короткие видеоролики с высказываниями по поводу отставки правительства. Организацию основали бывшие члены "Демократической партии" Владимира Плахотнюка. Его долгое время считали серым кардиналом Молдавии, а затем изгнали из страны усилиями Санду и Додона при поддержке России и Евросоюза."Блок коммунистов и социалистов" (созданный двумя экс-президентами — Додоном и Владимиром Ворониным) потребовал уволить министра юстиции из-за скандала с избранием Драгалин на пост антикоррупционного прокурора. После этого Додона отпустили из-под домашнего ареста, куда он попал из-за нескольких обвинений в коррупции. Политик и его блок планируют присоединиться к протестам против правительства.Румыния ждетОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что режим Санду обречен — вопрос только в том, как долго президент продержится у власти. Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев говорит, что, вопреки низкому рейтингу и протестным акциям, правящая элита сможет чувствовать себя в относительной безопасности до очередных парламентских выборов в 2025-м. Все это время Запад будет готовить Санду альтернативу, которая уже начала выстраиваться вокруг новых проевропейских партий."Запад слишком много усилий вложил в победу действующего руководства Молдавии на президентских и парламентских выборах, чтобы менять его на команду, которая пока только формируется. Вопрос даже не в финансировании, а в имидже: представителей молдавской диаспоры собирали по всем закоулкам Евросоюза, чтобы они проголосовали так, как им скажут. Повторить такую операцию очень тяжело, поэтому Евросоюз 21 ноября предпочел выделить Кишиневу 100 миллионов евро на преодоление экономического кризиса", — указывает Кисеев.Вместе с тем, добавляет он, уже сейчас Санду не может найти профессионалов для работы в правительстве. Так, новым министром экономики стал человек, который все посты в социальных сетях посвящает поддержке Украины, а не проблемам собственной страны. Кресло министра экологии пустовало несколько месяцев, потому что никто не хотел возглавлять ведомство. "Предыдущий глава уволился в знак несогласия с решением вырубать леса на дрова", — поясняет Кисеев.В свою очередь, политолог Игорь Тулянцев полагает, что команда Санду может уйти намного раньше 2025-го, а целью сменщиков в первую очередь будет объединение с Румынией. "Проевропейские партии открыто говорят об этом — таким образом они хотят по короткой дороге прийти в Евросоюз и НАТО. Запад меняет повестку в отношении Молдавии, в частности, потерял интерес к сохранению ее суверенитета", — отмечает эксперт.Впрочем, по мнению Тулянцева, Санду также придерживается курса на сближение с Бухарестом. Сначала она окончательно обанкротит Молдавию, а затем будет просить соседей о слиянии из гуманитарных соображений.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

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