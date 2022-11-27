01:45 27.11.2022 (обновлено: 09:29 27.11.2022)
Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни
Итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянский модельер Ренато Балестра
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянский модельер Ренато Балестра. Архивное фото
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни, сообщили журналистам его дочери Фабиана и Федерика.
Согласно этой информации, похороны старейшины итальянской моды состоятся в Риме во вторник.
Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте. В молодости увлекался живописью, музыкой и сценографией. Модой он заинтересовался случайно, когда, будучи студентом инженерного факультета, на спор сделал удачный эскиз одежды.
В возрасте 30 лет Балестра переехал в Рим. Страстная любовь к кино привела его к созданию сценических костюмов для звезды Голливуда Авы Гарднер, а также для Джины Лоллобриджиды, Софии Лорен и других известных итальянских актрис.
В 1958 году модельер впервые показал свои коллекции в США. Вскоре он дебютировал в Голливуде, где начал работать с такими знаменитыми актрисами, как Жа Жа Габор, Тина Луиз, Джоан Беннетт и Натали Вуд. Позднее он получил славу любимого дизайнера кинозвезд. Среди его постоянных клиенток были, в частности, Лиз Тейлор, Клаудия Кардинале и Ивонн Фюрно, а также члены нескольких королевских семей.
Брэнд Renato Balestra стал важной частью итальянской моды. Модельер предложил очень оригинальный, подчеркивающий естественную красоту стиль, при этом все его модели отличало высочайшее качество пошива.