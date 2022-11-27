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Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни

Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни - РИА Новости, 27.11.2022

Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни

Знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни, сообщили журналистам его дочери Фабиана и Федерика. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:45

2022-11-27T01:45

2022-11-27T09:29

культура

ава гарднер

джина лоллобриджида

софи лорен

рим

голливуд

триест

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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни, сообщили журналистам его дочери Фабиана и Федерика.Согласно этой информации, похороны старейшины итальянской моды состоятся в Риме во вторник.Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте. В молодости увлекался живописью, музыкой и сценографией. Модой он заинтересовался случайно, когда, будучи студентом инженерного факультета, на спор сделал удачный эскиз одежды.В возрасте 30 лет Балестра переехал в Рим. Страстная любовь к кино привела его к созданию сценических костюмов для звезды Голливуда Авы Гарднер, а также для Джины Лоллобриджиды, Софии Лорен и других известных итальянских актрис.В 1958 году модельер впервые показал свои коллекции в США. Вскоре он дебютировал в Голливуде, где начал работать с такими знаменитыми актрисами, как Жа Жа Габор, Тина Луиз, Джоан Беннетт и Натали Вуд. Позднее он получил славу любимого дизайнера кинозвезд. Среди его постоянных клиенток были, в частности, Лиз Тейлор, Клаудия Кардинале и Ивонн Фюрно, а также члены нескольких королевских семей.Брэнд Renato Balestra стал важной частью итальянской моды. Модельер предложил очень оригинальный, подчеркивающий естественную красоту стиль, при этом все его модели отличало высочайшее качество пошива.

рим

голливуд

триест

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ава гарднер, джина лоллобриджида, софи лорен, рим, голливуд, триест