Рейтинг@Mail.ru
Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221127/modeler-1834519249.html
Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни
Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни - РИА Новости, 27.11.2022
Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни
Знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни, сообщили журналистам его дочери Фабиана и Федерика. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T01:45
2022-11-27T09:29
культура
ава гарднер
джина лоллобриджида
софи лорен
рим
голливуд
триест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834535042_0:114:2754:1663_1920x0_80_0_0_cfefd212cd6e780654a62f86376a9116.jpg
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни, сообщили журналистам его дочери Фабиана и Федерика.Согласно этой информации, похороны старейшины итальянской моды состоятся в Риме во вторник.Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте. В молодости увлекался живописью, музыкой и сценографией. Модой он заинтересовался случайно, когда, будучи студентом инженерного факультета, на спор сделал удачный эскиз одежды.В возрасте 30 лет Балестра переехал в Рим. Страстная любовь к кино привела его к созданию сценических костюмов для звезды Голливуда Авы Гарднер, а также для Джины Лоллобриджиды, Софии Лорен и других известных итальянских актрис.В 1958 году модельер впервые показал свои коллекции в США. Вскоре он дебютировал в Голливуде, где начал работать с такими знаменитыми актрисами, как Жа Жа Габор, Тина Луиз, Джоан Беннетт и Натали Вуд. Позднее он получил славу любимого дизайнера кинозвезд. Среди его постоянных клиенток были, в частности, Лиз Тейлор, Клаудия Кардинале и Ивонн Фюрно, а также члены нескольких королевских семей.Брэнд Renato Balestra стал важной частью итальянской моды. Модельер предложил очень оригинальный, подчеркивающий естественную красоту стиль, при этом все его модели отличало высочайшее качество пошива.
рим
голливуд
триест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834535042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e62ab8e73d9bbd85f36bb0530ac16c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ава гарднер, джина лоллобриджида, софи лорен, рим, голливуд, триест
Культура, Ава Гарднер, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Рим, Голливуд, Триест
01:45 27.11.2022 (обновлено: 09:29 27.11.2022)
 
Итальянский модельер Ренато Балестра умер в Риме на 99-м году жизни

Итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянский модельер Ренато Балестра
Итальянский модельер Ренато Балестра - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянский модельер Ренато Балестра. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра скончался в субботу вечером в Риме на 99-м году жизни, сообщили журналистам его дочери Фабиана и Федерика.
Согласно этой информации, похороны старейшины итальянской моды состоятся в Риме во вторник.
Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте. В молодости увлекался живописью, музыкой и сценографией. Модой он заинтересовался случайно, когда, будучи студентом инженерного факультета, на спор сделал удачный эскиз одежды.
В возрасте 30 лет Балестра переехал в Рим. Страстная любовь к кино привела его к созданию сценических костюмов для звезды Голливуда Авы Гарднер, а также для Джины Лоллобриджиды, Софии Лорен и других известных итальянских актрис.
В 1958 году модельер впервые показал свои коллекции в США. Вскоре он дебютировал в Голливуде, где начал работать с такими знаменитыми актрисами, как Жа Жа Габор, Тина Луиз, Джоан Беннетт и Натали Вуд. Позднее он получил славу любимого дизайнера кинозвезд. Среди его постоянных клиенток были, в частности, Лиз Тейлор, Клаудия Кардинале и Ивонн Фюрно, а также члены нескольких королевских семей.
Брэнд Renato Balestra стал важной частью итальянской моды. Модельер предложил очень оригинальный, подчеркивающий естественную красоту стиль, при этом все его модели отличало высочайшее качество пошива.
 
КультураАва ГарднерДжина ЛоллобриджидаСофи ЛоренРимГолливудТриест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала