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В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"
В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская" - РИА Новости, 27.11.2022
В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"
Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:16
2022-11-27T10:16
2022-11-27T10:16
общество
департамент транспорта г. москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."Южный вестибюль (выходы № 1-3) станции "Черкизовская" Сокольнической линии (1) и переход на станцию "Локомотив" МЦК (14) временно закрыты по требованию полиции. Для входа, выхода и пересадки на МЦК пользуйтесь северным вестибюлем станции (выходы № 4-6)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"
Дептранс: полиция временно закрыла южный вестибюль станции метро "Черкизовская" в Москве