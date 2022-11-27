https://ria.ru/20221127/metro-1834542364.html

В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"

В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская" - РИА Новости, 27.11.2022

В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"

Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:16

2022-11-27T10:16

2022-11-27T10:16

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."Южный вестибюль (выходы № 1-3) станции "Черкизовская" Сокольнической линии (1) и переход на станцию "Локомотив" МЦК (14) временно закрыты по требованию полиции. Для входа, выхода и пересадки на МЦК пользуйтесь северным вестибюлем станции (выходы № 4-6)", - говорится в сообщении.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы, москва