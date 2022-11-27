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В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская" - РИА Новости, 27.11.2022
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В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"
В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская" - РИА Новости, 27.11.2022
В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"
Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:16
2022-11-27T10:16
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москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."Южный вестибюль (выходы № 1-3) станции "Черкизовская" Сокольнической линии (1) и переход на станцию "Локомотив" МЦК (14) временно закрыты по требованию полиции. Для входа, выхода и пересадки на МЦК пользуйтесь северным вестибюлем станции (выходы № 4-6)", - говорится в сообщении.
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общество, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Городское хозяйство Москвы, Москва
10:16 27.11.2022
 
В Москве временно закрыли один из вестибюлей станции метро "Черкизовская"

Дептранс: полиция временно закрыла южный вестибюль станции метро "Черкизовская" в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Южный вестибюль станции "Черкизовская" московского метро временно закрыт по требованию полиции, пассажиров просят пользоваться северным вестибюлем, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Южный вестибюль (выходы № 1-3) станции "Черкизовская" Сокольнической линии (1) и переход на станцию "Локомотив" МЦК (14) временно закрыты по требованию полиции. Для входа, выхода и пересадки на МЦК пользуйтесь северным вестибюлем станции (выходы № 4-6)", - говорится в сообщении.
 
ОбществоДепартамент транспорта г. МосквыГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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