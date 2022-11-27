https://ria.ru/20221127/mask-1834620815.html

Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью

Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью - РИА Новости, 27.11.2022

Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью

Новый владелец Twitter Илон Маск пригласил писателя Стивена Кинга в штаб-квартиру компании для личной встречи после того, как тот неоднократно критиковал... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:00

2022-11-27T20:00

2022-11-27T20:00

в мире

технологии

илон маск

стивен кинг

twitter

tesla motors

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск пригласил писателя Стивена Кинга в штаб-квартиру компании для личной встречи после того, как тот неоднократно критиковал действия предпринимателя по управлению социальной сетью.Кинг накануне вновь раскритиковал управление Маском Twitter. Он написал, что хоть с помощью своей компании Tesla Маск и изменил представление американцев об автомобилях, для Twitter он "ужасно" не подходит.Маск, кроме того, заявил, что открыт предложениям писателя по вопросам работы соцсети.Ранее писатель уже критиковал действия Маска. В частности, Кинг был недоволен идеей платить 20 долларов в месяц за платную верификацию аккаунтов, а позднее сетовал, что до покупки социальной сети Маском Twitter ему нравился больше. В свою очередь Маск сначала ответил Кингу эмодзи в виде привидения, а затем написал, что все равно остается поклонником писателя.

https://ria.ru/20221126/mask-1834392709.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, стивен кинг, twitter, tesla motors