https://ria.ru/20221127/mask-1834620815.html
Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью
Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью - РИА Новости, 27.11.2022
Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью
Новый владелец Twitter Илон Маск пригласил писателя Стивена Кинга в штаб-квартиру компании для личной встречи после того, как тот неоднократно критиковал... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:00
2022-11-27T20:00
2022-11-27T20:00
в мире
технологии
илон маск
стивен кинг
twitter
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск пригласил писателя Стивена Кинга в штаб-квартиру компании для личной встречи после того, как тот неоднократно критиковал действия предпринимателя по управлению социальной сетью.Кинг накануне вновь раскритиковал управление Маском Twitter. Он написал, что хоть с помощью своей компании Tesla Маск и изменил представление американцев об автомобилях, для Twitter он "ужасно" не подходит.Маск, кроме того, заявил, что открыт предложениям писателя по вопросам работы соцсети.Ранее писатель уже критиковал действия Маска. В частности, Кинг был недоволен идеей платить 20 долларов в месяц за платную верификацию аккаунтов, а позднее сетовал, что до покупки социальной сети Маском Twitter ему нравился больше. В свою очередь Маск сначала ответил Кингу эмодзи в виде привидения, а затем написал, что все равно остается поклонником писателя.
https://ria.ru/20221126/mask-1834392709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, стивен кинг, twitter, tesla motors
В мире, Технологии, Илон Маск, Стивен Кинг, Twitter, Tesla motors
Маск пригласил Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью
Маск пригласил писателя Кинга в офис Twitter после критики его управления соцсетью