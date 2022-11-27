Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/marsh-1834640860.html
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико - РИА Новости, 27.11.2022
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T22:41
2022-11-27T22:41
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мехико (штат)
мексика
табаско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице, ранее он сообщал, что воскресный марш может стать последним в его политической карьере.Демонстрация в столице проходит по случаю четвертой годовщины прихода к власти действующего лидера страны с участием министров, мэров и губернаторов, представляющих Morena - президентское Движение национального возрождения, ведущую политическую силу страны.Анонсируя марш от монумента Независимости к Национальному дворцу, 69-летний Лопес Обрадор заявил, что он может стать последним в его политической карьере. Впервые он возглавил общенациональный "марш за демократию" в 1991 году, который начался в штате Табаско на юго-востоке страны и закончился в Мехико.Координатор движения Morena в сенате Рикардо Монреаль перед маршем заявил, что он станет крупнейшим в истории страны, по его оценке, число участников превысит миллион человек. С раннего утра движение на улицах Мехико сильно затруднено из-за перекрытых улиц, групп манифестантов и обилия междугородних автобусов, которые привезли в Мехико участников демонстраций из других регионов.По окончании шествия Лопес Обрадор выступит с ежегодным обращением к гражданам, в котором он традиционно перечисляет достижения действующего правительства в социальной и экономической сферах.
https://ria.ru/20221103/oon-1828828807.html
мехико (штат)
мексика
табаско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_ae8401cfb96d8ee230bef2cf87a780d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мехико (штат), мексика, табаско
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мехико (штат), Мексика, Табаско
22:41 27.11.2022
 
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико

Президент Мексики Лопес Обрадор принял участие в многотысячном марше в центре Мехико

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице, ранее он сообщал, что воскресный марш может стать последним в его политической карьере.

"Это честь - маршировать с Обрадором!", - ритмичная на испанском языке речевка с раннего утра была слышна в центре Мехико, где на проспект Реформы стекались сторонники действующего президента Лопеса Обрадора.

Демонстрация в столице проходит по случаю четвертой годовщины прихода к власти действующего лидера страны с участием министров, мэров и губернаторов, представляющих Morena - президентское Движение национального возрождения, ведущую политическую силу страны.
Анонсируя марш от монумента Независимости к Национальному дворцу, 69-летний Лопес Обрадор заявил, что он может стать последним в его политической карьере. Впервые он возглавил общенациональный "марш за демократию" в 1991 году, который начался в штате Табаско на юго-востоке страны и закончился в Мехико.
Координатор движения Morena в сенате Рикардо Монреаль перед маршем заявил, что он станет крупнейшим в истории страны, по его оценке, число участников превысит миллион человек. С раннего утра движение на улицах Мехико сильно затруднено из-за перекрытых улиц, групп манифестантов и обилия междугородних автобусов, которые привезли в Мехико участников демонстраций из других регионов.
По окончании шествия Лопес Обрадор выступит с ежегодным обращением к гражданам, в котором он традиционно перечисляет достижения действующего правительства в социальной и экономической сферах.
Аллея флагов возле здания ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 00:30
Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы
 
В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМехико (штат)МексикаТабаско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала