https://ria.ru/20221127/marsh-1834640860.html
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико - РИА Новости, 27.11.2022
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T22:41
2022-11-27T22:41
2022-11-27T22:41
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мехико (штат)
мексика
табаско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице, ранее он сообщал, что воскресный марш может стать последним в его политической карьере.Демонстрация в столице проходит по случаю четвертой годовщины прихода к власти действующего лидера страны с участием министров, мэров и губернаторов, представляющих Morena - президентское Движение национального возрождения, ведущую политическую силу страны.Анонсируя марш от монумента Независимости к Национальному дворцу, 69-летний Лопес Обрадор заявил, что он может стать последним в его политической карьере. Впервые он возглавил общенациональный "марш за демократию" в 1991 году, который начался в штате Табаско на юго-востоке страны и закончился в Мехико.Координатор движения Morena в сенате Рикардо Монреаль перед маршем заявил, что он станет крупнейшим в истории страны, по его оценке, число участников превысит миллион человек. С раннего утра движение на улицах Мехико сильно затруднено из-за перекрытых улиц, групп манифестантов и обилия междугородних автобусов, которые привезли в Мехико участников демонстраций из других регионов.По окончании шествия Лопес Обрадор выступит с ежегодным обращением к гражданам, в котором он традиционно перечисляет достижения действующего правительства в социальной и экономической сферах.
https://ria.ru/20221103/oon-1828828807.html
мехико (штат)
мексика
табаско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_ae8401cfb96d8ee230bef2cf87a780d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мехико (штат), мексика, табаско
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мехико (штат), Мексика, Табаско
Президент Мексики принял участие в марше в Мехико
Президент Мексики Лопес Обрадор принял участие в многотысячном марше в центре Мехико
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице, ранее он сообщал, что воскресный марш может стать последним в его политической карьере.
"Это честь - маршировать с Обрадором!", - ритмичная на испанском языке речевка с раннего утра была слышна в центре Мехико, где на проспект Реформы стекались сторонники действующего президента Лопеса Обрадора.
Демонстрация в столице проходит по случаю четвертой годовщины прихода к власти действующего лидера страны с участием министров, мэров и губернаторов, представляющих Morena - президентское Движение национального возрождения, ведущую политическую силу страны.
Анонсируя марш от монумента Независимости к Национальному дворцу, 69-летний Лопес Обрадор заявил, что он может стать последним в его политической карьере. Впервые он возглавил общенациональный "марш за демократию" в 1991 году, который начался в штате Табаско
на юго-востоке страны и закончился в Мехико.
Координатор движения Morena в сенате Рикардо Монреаль перед маршем заявил, что он станет крупнейшим в истории страны, по его оценке, число участников превысит миллион человек. С раннего утра движение на улицах Мехико сильно затруднено из-за перекрытых улиц, групп манифестантов и обилия междугородних автобусов, которые привезли в Мехико участников демонстраций из других регионов.
По окончании шествия Лопес Обрадор выступит с ежегодным обращением к гражданам, в котором он традиционно перечисляет достижения действующего правительства в социальной и экономической сферах.