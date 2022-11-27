https://ria.ru/20221127/marsh-1834640860.html

Президент Мексики принял участие в марше в Мехико

Президент Мексики принял участие в марше в Мехико - РИА Новости, 27.11.2022

Президент Мексики принял участие в марше в Мехико

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице,... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T22:41

2022-11-27T22:41

2022-11-27T22:41

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

мехико (штат)

мексика

табаско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg

МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор впервые за четыре года президентства лично возглавил многотысячную демонстрацию своих сторонников в столице, ранее он сообщал, что воскресный марш может стать последним в его политической карьере.Демонстрация в столице проходит по случаю четвертой годовщины прихода к власти действующего лидера страны с участием министров, мэров и губернаторов, представляющих Morena - президентское Движение национального возрождения, ведущую политическую силу страны.Анонсируя марш от монумента Независимости к Национальному дворцу, 69-летний Лопес Обрадор заявил, что он может стать последним в его политической карьере. Впервые он возглавил общенациональный "марш за демократию" в 1991 году, который начался в штате Табаско на юго-востоке страны и закончился в Мехико.Координатор движения Morena в сенате Рикардо Монреаль перед маршем заявил, что он станет крупнейшим в истории страны, по его оценке, число участников превысит миллион человек. С раннего утра движение на улицах Мехико сильно затруднено из-за перекрытых улиц, групп манифестантов и обилия междугородних автобусов, которые привезли в Мехико участников демонстраций из других регионов.По окончании шествия Лопес Обрадор выступит с ежегодным обращением к гражданам, в котором он традиционно перечисляет достижения действующего правительства в социальной и экономической сферах.

https://ria.ru/20221103/oon-1828828807.html

мехико (штат)

мексика

табаско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мехико (штат), мексика, табаско