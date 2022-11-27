https://ria.ru/20221127/marriage-1834066584.html

Пять знаков зодиака, брак с которыми рискует быть сложным

Пять знаков зодиака, брак с которыми рискует быть сложным - РИА Новости, 27.11.2022

Пять знаков зодиака, брак с которыми рискует быть сложным

Не все умеют экологично справляться со своими эмоциями, в частности, негативными. Более того, это качество не всегда легко увидеть в начале отношений, а вот за... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T05:40

2022-11-27T05:40

2022-11-27T05:40

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Не все умеют экологично справляться со своими эмоциями, в частности, негативными. Более того, это качество не всегда легко увидеть в начале отношений, а вот за годы совместной жизни оно становится все ощутимее. Астрологи рассказали Pinkvilla, характер каких знаков зодиака может быть наиболее тяжелым для их партнеров.На Тельцов можно положиться в таких вопросах, как оценка внешности или блюд: они готовы честно сказать, что платье плохо сидит, а пирог слишком сладкий. Однако в гневе их откровенность может выглядеть грубо, особенно если она адресована близкому человеку.Ссора с Рыбами редко доходит до физического противостояния, чаще этот знак ранит словами. Чтобы уязвить партнера, они могут вспомнить старые обиды и даже придумать что-то, чего в реальности не происходило.По своей природе Раки добры, но их вспыльчивость может иметь далекоидущие последствия для всей семьи. Под влиянием чувств они могут говорить ужасные вещи, которые подрывают самооценку собеседника.Чтобы чувствовать себя уверенней, Скорпионы могут прибегать к эмоциональному давлению и манипулировать партнером. Избранники этого знака зодиака часто чувствуют себя неполноценно в его отсутствие и стремятся заслужить его одобрение любой ценой.Если Лев расстроен или в стрессе, выслушивать его жалобы придется, скорее всего, самым близким людям. Если этот поток раздражения не остановить вовремя, он может нанести непоправимый вред отношениям.

https://ria.ru/20221120/goroskop-1832497308.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

стиль жизни, новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, скорпион, рыбы, телец, лев, эмоции, психология личности, семья