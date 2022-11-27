https://ria.ru/20221127/makeevka-1834577538.html

В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ

В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.11.2022

В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ

Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:11

2022-11-27T15:11

2022-11-27T15:12

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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донецкая народная республика

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины