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В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ
В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.11.2022
В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ
Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:11
2022-11-27T15:11
2022-11-27T15:12
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:11 27.11.2022 (обновлено: 15:12 27.11.2022)
В Макеевке три мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели в Макеевке трех мирных жителей при обстреле ВСУ