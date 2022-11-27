https://ria.ru/20221127/kurily-1834533960.html

На Курилах произошло землетрясение

На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.11.2022

На Курилах произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:07

2022-11-27T09:07

2022-11-27T09:07

происшествия

курильские острова

северо-курильск

землетрясение

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение произошло в 16.59 по камчатскому времени (7.59 мск). Очаг находился в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.

https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html

курильские острова

северо-курильск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, курильские острова, северо-курильск, землетрясение