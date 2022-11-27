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На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.11.2022
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На Курилах произошло землетрясение
На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.11.2022
На Курилах произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:07
2022-11-27T09:07
происшествия
курильские острова
северо-курильск
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение произошло в 16.59 по камчатскому времени (7.59 мск). Очаг находился в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.
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курильские острова
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происшествия, курильские острова, северо-курильск, землетрясение
Происшествия, Курильские острова, Северо-Курильск, Землетрясение
09:07 27.11.2022
 
На Курилах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов

© РИА Новости . Роман Денисов / Перейти в медиабанкГород Северо-Курильск на острове Парамушир
Город Северо-Курильск на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Роман Денисов
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Город Северо-Курильск на острове Парамушир. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 16.59 по камчатскому времени (7.59 мск). Очаг находился в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 12:18
Крупные землетрясения в мире в 2022 году
 
ПроисшествияКурильские островаСеверо-КурильскЗемлетрясение
 
 
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