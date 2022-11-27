https://ria.ru/20221127/kurily-1834533960.html
На Курилах произошло землетрясение
На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.11.2022
На Курилах произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:07
2022-11-27T09:07
2022-11-27T09:07
происшествия
курильские острова
северо-курильск
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в воскресенье учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение произошло в 16.59 по камчатскому времени (7.59 мск). Очаг находился в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.
https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html
курильские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курильские острова, северо-курильск, землетрясение
Происшествия, Курильские острова, Северо-Курильск, Землетрясение
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов