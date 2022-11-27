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СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/krym-1834639923.html
СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом
СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом - РИА Новости, 27.11.2022
СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом
Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T22:34
2022-11-27T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
марк милли
владимир зеленский
владимир путин
киев
россия
украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist.Издание указывает, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". В этом контексте отмечается, что украинские военные понимают, что США и поставляемое ими оружие являются "ключом" к тому, возможен ли успех украинской стороны вообще.Вместе с тем политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма, говорится в публикации. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины."Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием - и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", - заключило издание.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html
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в мире, марк милли, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Милли, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина, ООН
22:34 27.11.2022
 
СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом

Economist: попытка Украины вернуть под контроль Крым может привести к расколу с Западом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist.
Издание указывает, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". В этом контексте отмечается, что украинские военные понимают, что США и поставляемое ими оружие являются "ключом" к тому, возможен ли успех украинской стороны вообще.
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Вместе с тем политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма, говорится в публикации. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины.
"Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием - и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", - заключило издание.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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