https://ria.ru/20221127/krym-1834639923.html

СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом

СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом - РИА Новости, 27.11.2022

СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом

Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T22:34

2022-11-27T22:34

2022-11-27T22:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist.Издание указывает, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". В этом контексте отмечается, что украинские военные понимают, что США и поставляемое ими оружие являются "ключом" к тому, возможен ли успех украинской стороны вообще.Вместе с тем политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма, говорится в публикации. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины."Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием - и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", - заключило издание.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, марк милли, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия, украина, оон