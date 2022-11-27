СМИ: попытка Киева вернуть под контроль Крым привела бы к расколу с Западом
Economist: попытка Украины вернуть под контроль Крым может привести к расколу с Западом
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist.
Издание указывает, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". В этом контексте отмечается, что украинские военные понимают, что США и поставляемое ими оружие являются "ключом" к тому, возможен ли успех украинской стороны вообще.
Вместе с тем политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма, говорится в публикации. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины.
"Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием - и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", - заключило издание.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".