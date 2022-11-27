https://ria.ru/20221127/krushenie-1834538391.html

Число погибших при крушении вертолета в Южной Корее возросло до пяти

Число погибших при крушении вертолета в Южной Корее возросло до пяти - РИА Новости, 27.11.2022

Число погибших при крушении вертолета в Южной Корее возросло до пяти

Пять человек погибли при крушении вертолета американского производства в Южной Корее в уезде Янян провинции Канвондо в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:45

2022-11-27T09:45

2022-11-27T09:45

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южная корея

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СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли при крушении вертолета американского производства в Южной Корее в уезде Янян провинции Канвондо в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных.Ранее сообщалось, что два человека, предположительно, погибли при крушении вертолета, который разбился "вдребезги" примерно в 10.50 (04.50 мск). От места крушения шел дым, затем части вертолета загорелись. К месту инцидента были отправлены один вертолет, 28 единиц техники и 114 сотрудников служб экстренного реагирования и пожарных.Вертолет S-58T американской фирмы Sikorsky, арендованный местными властями, совершал облет местности исследуя лес на предмет возникновения пожаров, когда произошла трагедия. Изначально предполагалось, что на борту находились только два человека, 71-летний пилот и 54-летний механик. Но позже была подтверждена смерть пяти человек.Премьер-министр страны Хан Док Су приказал сделать все возможное для ликвидации последствий происшествия.Это уже четвертое крушение вертолета в Южной Корее за последние два года и все четыре раза разбивались вертолеты фирмы Sikorsky. В апреле 2021 упала модель S-76C+, погиб один человек, еще один пострадал. В апреле этого года разбился вертолет S-92 , два вторых пилота погибли, еще один был спасен катером береговой охраны, а механик пропал без вести. Примерно через месяц, в мае этого года, во время перевозки материалов потерпел крушение вертолет для тушения лесных пожаров модели S-61N, капитан экипажа погиб, второй пилот и механик пострадали.

https://ria.ru/20221105/vertolet-1829384350.html

https://ria.ru/20220904/samolet-1814398349.html

южная корея

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в мире, южная корея