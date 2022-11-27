https://ria.ru/20221127/kruiz-1834518478.html

Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур

Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур - РИА Новости, 27.11.2022

Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:06

2022-11-27T01:06

2022-11-27T01:06

специальная военная операция на украине

виктор горемыкин

дед мороз

арина шарапова

россия

москва

великий новгород

ржд

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ "Своих не бросаем" совместно с ОАО "РЖД", сообщили журналистам в военном ведомстве."Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва - Великий Новгород - горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг. Двадцать шестого ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку - 3 месяца", - сказали в Минобороны РФ.В торжественной церемонии отправления первого экскурсионного поезда с Ленинградского вокзала Москвы приняли участие заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, телеведущая, журналист, член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова, начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД" Максим Лунев, генеральный директор АО "РЖД Тур" Роман Бараковских."В преддверии новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих-участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера и путешествие в настоящую зимнюю сказку", - сказал Горемыкин.Как уточнили в Минобороны РФ, запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции "Своих не бросаем" примут участие более 1 тысячи человек.Путешествия пройдут в формате "поезд-отель", в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов. В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского кремля и музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", в горном парке "Рускеала" - знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске - ознакомление с музеем под открытым небом "Малые Корелы". В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждет яркая встреча с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.

https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html

https://ria.ru/20221123/vuz-1833599249.html

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москва

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виктор горемыкин, дед мороз, арина шарапова, россия, москва, великий новгород, ржд, ленинградский вокзал