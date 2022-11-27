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Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/kruiz-1834518478.html
Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур
Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур - РИА Новости, 27.11.2022
Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур
Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T01:06
2022-11-27T01:06
специальная военная операция на украине
виктор горемыкин
дед мороз
арина шарапова
россия
москва
великий новгород
ржд
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ "Своих не бросаем" совместно с ОАО "РЖД", сообщили журналистам в военном ведомстве."Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва - Великий Новгород - горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг. Двадцать шестого ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку - 3 месяца", - сказали в Минобороны РФ.В торжественной церемонии отправления первого экскурсионного поезда с Ленинградского вокзала Москвы приняли участие заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, телеведущая, журналист, член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова, начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД" Максим Лунев, генеральный директор АО "РЖД Тур" Роман Бараковских."В преддверии новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих-участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера и путешествие в настоящую зимнюю сказку", - сказал Горемыкин.Как уточнили в Минобороны РФ, запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции "Своих не бросаем" примут участие более 1 тысячи человек.Путешествия пройдут в формате "поезд-отель", в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов. В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского кремля и музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", в горном парке "Рускеала" - знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске - ознакомление с музеем под открытым небом "Малые Корелы". В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждет яркая встреча с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.
https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html
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виктор горемыкин, дед мороз, арина шарапова, россия, москва, великий новгород, ржд, ленинградский вокзал
Специальная военная операция на Украине, Виктор Горемыкин, Дед Мороз, Арина Шарапова, Россия, Москва, Великий Новгород, РЖД, Ленинградский вокзал
01:06 27.11.2022
 
Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур

Участники спецоперации и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗнак Z и хэштег "Своих не бросаем"
Знак Z и хэштег Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Знак Z и хэштег "Своих не бросаем" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ "Своих не бросаем" совместно с ОАО "РЖД", сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва - Великий Новгород - горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг. Двадцать шестого ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку - 3 месяца", - сказали в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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В торжественной церемонии отправления первого экскурсионного поезда с Ленинградского вокзала Москвы приняли участие заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, телеведущая, журналист, член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова, начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД" Максим Лунев, генеральный директор АО "РЖД Тур" Роман Бараковских.
"В преддверии новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих-участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера и путешествие в настоящую зимнюю сказку", - сказал Горемыкин.
Как уточнили в Минобороны РФ, запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции "Своих не бросаем" примут участие более 1 тысячи человек.
Путешествия пройдут в формате "поезд-отель", в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов. В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского кремля и музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", в горном парке "Рускеала" - знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске - ознакомление с музеем под открытым небом "Малые Корелы". В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждет яркая встреча с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор ГоремыкинДед МорозАрина ШараповаРоссияМоскваВеликий НовгородРЖДЛенинградский вокзал
 
 
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