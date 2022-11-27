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Китай четвертый день обновляет максимум по числу новых случаев СOVID-19 - РИА Новости, 27.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221127/koronavirus-1834551433.html
Китай четвертый день обновляет максимум по числу новых случаев СOVID-19
Китай четвертый день обновляет максимум по числу новых случаев СOVID-19 - РИА Новости, 27.11.2022
Китай четвертый день обновляет максимум по числу новых случаев СOVID-19
В Китае уже четвертый день подряд фиксируют рекорд по числу случаев СOVID-19, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:36
2022-11-27T13:50
распространение коронавируса
в мире
китай
пекин
шанхай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. В Китае уже четвертый день подряд фиксируют рекорд по числу случаев СOVID-19, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения.Так, за минувшие сутки выявили 39 791 заразившегося. Большинство случаев — 36 082 — бессимптомные (из них 35 858 — локальные, 224 — ввозные), у 3709 человек признаки заболевания есть (3648 локальных случаев, 61 — ввозной).Больше всего новых случаев отмечено в южной провинции Гуандун (там строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест), в Пекине (в некоторых районах столицы ввели частичный локдаун) и в городе центрального подчинения Чунцин.Накануне в Китае зарегистрировали 35 183 случая COVID-19, а до этого показатель превышал 30 тысяч 24 и 25 ноября. Предыдущий максимум приходился на середину апреля — тогда, во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае, он составлял более 29,4 тысячи заразившихся.Всего за время пандемии в материковом Китае заразились коронавирусом более 300 тысяч человек, 5,2 тысячи из них спасти не удалось.В последние месяцы в республике ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов (раньше хватало теста, сделанного в последние 72 часа). А на некоторые мероприятия, например брифинги в МИД, можно попасть только с тестом 24-часовой давности. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.Китай с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к коронавирусу. До сих пор противоэпидемиологический контроль в стране остается одним из самых строгих в мире.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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в мире, китай, пекин, шанхай, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Китай, Пекин, Шанхай, Коронавирус COVID-19
11:36 27.11.2022 (обновлено: 13:50 27.11.2022)
 
Китай четвертый день обновляет максимум по числу новых случаев СOVID-19

Китай четвертый день подряд фиксирует антирекорд по числу заразившихся СOVID-19 за сутки

© AFP 2022 / Noel CelisСотрудники службы безопасности охраняют вход в жилой район в Пекине, закрытый из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Сотрудники службы безопасности охраняют вход в жилой район в Пекине, закрытый из-за ограничений, связанных с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Сотрудники службы безопасности охраняют вход в жилой район в Пекине, закрытый из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. В Китае уже четвертый день подряд фиксируют рекорд по числу случаев СOVID-19, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения.
Так, за минувшие сутки выявили 39 791 заразившегося. Большинство случаев — 36 082 — бессимптомные (из них 35 858 — локальные, 224 — ввозные), у 3709 человек признаки заболевания есть (3648 локальных случаев, 61 — ввозной).
Красивые и смертельно опасные - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 08:00Наука
Тройной удар. На смену пандемии пришла тридемия
Больше всего новых случаев отмечено в южной провинции Гуандун (там строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест), в Пекине (в некоторых районах столицы ввели частичный локдаун) и в городе центрального подчинения Чунцин.
Накануне в Китае зарегистрировали 35 183 случая COVID-19, а до этого показатель превышал 30 тысяч 24 и 25 ноября. Предыдущий максимум приходился на середину апреля — тогда, во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае, он составлял более 29,4 тысячи заразившихся.
Всего за время пандемии в материковом Китае заразились коронавирусом более 300 тысяч человек, 5,2 тысячи из них спасти не удалось.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 15:46Распространение коронавируса
Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе
В последние месяцы в республике ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.
В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов (раньше хватало теста, сделанного в последние 72 часа). А на некоторые мероприятия, например брифинги в МИД, можно попасть только с тестом 24-часовой давности. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.
Китай с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к коронавирусу. До сих пор противоэпидемиологический контроль в стране остается одним из самых строгих в мире.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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