https://ria.ru/20221127/koronavirus-1834549660.html
В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 1061 случай COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:23
2022-11-27T11:23
2022-11-27T11:23
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1061 случай COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1061, госпитализированы - 188 человек, выздоровели - 683 человека, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 253 713 случаев коронавируса, выздоровели 3 061 179 человек, умерли 46 944 человека.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1061 новый случай COVID-19, умерли 14 человек