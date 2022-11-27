https://ria.ru/20221127/koronavirus-1834549660.html

В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 188 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлен 1061 случай COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:23

2022-11-27T11:23

2022-11-27T11:23

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1061 случай COVID, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1061, госпитализированы - 188 человек, выздоровели - 683 человека, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 253 713 случаев коронавируса, выздоровели 3 061 179 человек, умерли 46 944 человека.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество