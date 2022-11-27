https://ria.ru/20221127/koronavirus-1834549057.html

В России за сутки госпитализировали 661 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 661 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2022

В России за сутки госпитализировали 661 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализирован 661 пациент с COVID-19, выздоровели 4174 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:19

2022-11-27T11:19

2022-11-27T11:19

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в России госпитализирован 661 пациент с COVID-19, выздоровели 4174 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 661 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50%... Выздоровели за сутки 4174 человека, или на 18,0% меньше в сравнении с 26 ноября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - сообщили в штабе.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в семи регионах, снижение - в 69, в девяти регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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