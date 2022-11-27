https://ria.ru/20221127/kontrol-1834586207.html
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО - РИА Новости, 27.11.2022
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО
Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:09
2022-11-27T16:09
2022-11-27T16:09
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы."Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС", - говорится в сообщении.Добавляется, что в случае задержек с оформлением данных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем необходимо указать таможенный орган и номер декларации. Модераторы канала быстро дадут обратную связь. Также можно обратиться на круглосуточные "горячие линии" таможен.
https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО
ФТС: данные об усилении таможенного контроля при ввозе товаров для военных нужд ложные