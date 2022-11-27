https://ria.ru/20221127/kontrol-1834586207.html

В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО - РИА Новости, 27.11.2022

В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:09

2022-11-27T16:09

2022-11-27T16:09

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы."Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС", - говорится в сообщении.Добавляется, что в случае задержек с оформлением данных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем необходимо указать таможенный орган и номер декларации. Модераторы канала быстро дадут обратную связь. Также можно обратиться на круглосуточные "горячие линии" таможен.

https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)