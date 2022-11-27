Рейтинг@Mail.ru
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/kontrol-1834586207.html
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО - РИА Новости, 27.11.2022
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО
Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:09
2022-11-27T16:09
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768425895_0:153:2922:1797_1920x0_80_0_0_d8b57b3dc0bb229c12dfdc034fdf0fcd.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы."Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС", - говорится в сообщении.Добавляется, что в случае задержек с оформлением данных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем необходимо указать таможенный орган и номер декларации. Модераторы канала быстро дадут обратную связь. Также можно обратиться на круглосуточные "горячие линии" таможен.
https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821581723.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768425895_163:0:2760:1948_1920x0_80_0_0_d5cfa72b9b258576ad7c539092adba0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
16:09 27.11.2022
 
В ФТС опровергли данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

ФТС: данные об усилении таможенного контроля при ввозе товаров для военных нужд ложные

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкШеврон сотрудника таможенной службы России
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника таможенной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации, публикуемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.
"Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в случае задержек с оформлением данных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем необходимо указать таможенный орган и номер декларации. Модераторы канала быстро дадут обратную связь. Также можно обратиться на круглосуточные "горячие линии" таможен.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 23:24
Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Россией
 
РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала