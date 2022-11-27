https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html

Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами, заявил Ким Чен Ын

Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 27.11.2022

Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами, заявил Ким Чен Ын

Пхеньян нацелен на построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T05:19

2022-11-27T05:19

2022-11-27T07:10

в мире

ким чен ын

японское море

япония

токио

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СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Пхеньян нацелен на построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю повышения в военных званиях руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области. Его слова передает ЦТАК."Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой", — заявил северокорейский лидер.Он поблагодарил руководителей и рядовых ученых оборонной научно-исследовательской области, успешно разработавших и усовершенствовавших МБР нового типа "Хвасон-17", которую Ким Чен Ын назвал "самым могущественным в мире стратегическим оружием". По его словам, эти люди достигли "поразительного скачка" в развитии ядерных вооружений страны."Они в полной мере продемонстрировали на весь мир твердую решимость нашего государства к достижению цели построения сильнейшей в мире армии, его решительную исполнительность, огромный потенциал и убедительные очертания непобедимого будущего (КНДР)", — отметил Ким Чен Ын.Согласно информации агентства, повышение в звании коснется 106 человек, причем речь идет как о лейтенантах, так и о генерале армии Чан Чхан Ха.КНДР 18 ноября произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи снаряд пролетел 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попал в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.По данным Южной Кореи, ракета направлялась по навесной траектории. Это означает более вертикальный пуск, который позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории снаряд мог пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.

https://ria.ru/20221126/namereniya-1834397291.html

https://ria.ru/20221121/kndr-1833185118.html

японское море

япония

токио

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в мире, ким чен ын, японское море, япония, токио