https://ria.ru/20221127/kiev-1834602369.html

Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе

Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе - РИА Новости, 27.11.2022

Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100, он также призвал... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:04

2022-11-27T18:04

2022-11-27T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

владимир зеленский

давид арахамия

киев

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100, он также призвал депутатов не манипулировать на этой теме.Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева в Киеве не работают."В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он отметил, что не хочет вступать в политические баталии, но призвал не манипулировать на теме работы пунктов обогрева.В пятницу Владимир Зеленский также заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины. Он отмечал, что больше всего жалоб - в столице: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.Согласно заявлениям Зеленского, пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет.

https://ria.ru/20221127/kiev-1834557730.html

https://ria.ru/20221103/kharkov-1828879632.html

киев

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, давид арахамия, киев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верховная рада украины