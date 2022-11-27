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Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/kiev-1834602369.html
Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе
Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе - РИА Новости, 27.11.2022
Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100, он также призвал... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:04
2022-11-27T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
давид арахамия
киев
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100, он также призвал депутатов не манипулировать на этой теме.Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева в Киеве не работают."В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он отметил, что не хочет вступать в политические баталии, но призвал не манипулировать на теме работы пунктов обогрева.В пятницу Владимир Зеленский также заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины. Он отмечал, что больше всего жалоб - в столице: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.Согласно заявлениям Зеленского, пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет.
https://ria.ru/20221127/kiev-1834557730.html
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, давид арахамия, киев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Киев, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Верховная Рада Украины
18:04 27.11.2022
 
Власти Киева сообщили о работе более 430 пунктов обогрева в городе

Мэр Киева Кличко: в городе работает 430 пунктов обогрева, еще сто развернут при надобности

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100, он также призвал депутатов не манипулировать на этой теме.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева в Киеве не работают.
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"В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовы на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что не хочет вступать в политические баталии, но призвал не манипулировать на теме работы пунктов обогрева.
"Странным выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частной беседе мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы", - отметил Кличко.
В пятницу Владимир Зеленский также заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины. Он отмечал, что больше всего жалоб - в столице: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.
Согласно заявлениям Зеленского, пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияКиевУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Верховная Рада Украины
 
 
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