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В Киеве снова ввели отключения света - РИА Новости, 27.11.2022
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В Киеве снова ввели отключения света
В Киеве снова ввели отключения света - РИА Новости, 27.11.2022
В Киеве снова ввели отключения света
Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:38
2022-11-27T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации."По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.Ранее в Киевской областной военной администрации сообщалось, что в столице Украины ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
12:38 27.11.2022
 
В Киеве снова ввели отключения света

Власти Киева снова ввели отключения света из-за нагрузки на систему электроснабжения

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации.
"По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.
Ранее в Киевской областной военной администрации сообщалось, что в столице Украины ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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