https://ria.ru/20221127/kiev-1834557730.html

В Киеве снова ввели отключения света

В Киеве снова ввели отключения света - РИА Новости, 27.11.2022

В Киеве снова ввели отключения света

Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:38

2022-11-27T12:38

2022-11-27T12:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации."По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.Ранее в Киевской областной военной администрации сообщалось, что в столице Украины ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина