https://ria.ru/20221127/kiev-1834557730.html
В Киеве снова ввели отключения света
В Киеве снова ввели отключения света - РИА Новости, 27.11.2022
В Киеве снова ввели отключения света
Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:38
2022-11-27T12:38
2022-11-27T12:38
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации."По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.Ранее в Киевской областной военной администрации сообщалось, что в столице Украины ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве снова ввели отключения света
Власти Киева снова ввели отключения света из-за нагрузки на систему электроснабжения
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Отключения света снова действуют в Киеве из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения, сообщили
в воскресенье в Киевской городской военной администрации.
"По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.
Ранее в Киевской областной военной администрации сообщалось, что в столице Украины ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.