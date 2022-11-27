https://ria.ru/20221127/kiev-1834546138.html
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2022
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла
Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:49
2022-11-27T10:49
2022-11-27T11:05
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дтэк
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации.Ранее в субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд."В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:49 27.11.2022 (обновлено: 11:05 27.11.2022)
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла
Киевская ГВА сообщила о восстановлении связи и подачи света, тепла и воды в области