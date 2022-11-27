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В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2022
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В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2022
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла
Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:49
2022-11-27T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дтэк
киевская область
украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации.Ранее в субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд."В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
киев
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в мире, киев, дтэк, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ДТЭК, Киевская область, Украина
10:49 27.11.2022 (обновлено: 11:05 27.11.2022)
 
В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла

Киевская ГВА сообщила о восстановлении связи и подачи света, тепла и воды в области

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации.
Ранее в субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд.
"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДТЭККиевская областьУкраина
 
 
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