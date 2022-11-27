https://ria.ru/20221127/kiev-1834546138.html

В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла

В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2022

В Киеве сообщили о восстановлении подачи света, воды и тепла

Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:49

2022-11-27T10:49

2022-11-27T11:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской городской военной администрации.Ранее в субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд."В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, дтэк, киевская область, украина