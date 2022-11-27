https://ria.ru/20221127/kiev-1834545174.html

Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения

Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения - РИА Новости, 27.11.2022

Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения

Киев в воскресенье может перейти на режим плановых отключений электроснабжения, сейчас без света 25% жителей, заявили в воскресенье в эфире телемарафона. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:40

2022-11-27T10:40

2022-11-27T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

денис шмыгаль

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Киев в воскресенье может перейти на режим плановых отключений электроснабжения, сейчас без света 25% жителей, заявили в воскресенье в эфире телемарафона."Сегодня Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения, сообщает мэр города Виталий Кличко. На данный момент без света в Киеве 25% жителей, тепло вернули в 95% домов", - сообщили в эфире всеукраинского телеканала "Рада".Ранее экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, изготовление новых агрегатов может занять до полугода.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

киев

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в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, украина, киев, вооруженные силы рф