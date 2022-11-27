https://ria.ru/20221127/kiev-1834524423.html

Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе"

Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе" - РИА Новости, 27.11.2022

Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе"

В ночное время суток Киев почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T04:28

2022-11-27T04:28

2022-11-27T04:28

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В ночное время суток Киев почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.По его словам, из-за проблем с электроснабжением все меньше горожан ходят в кафе и рестораны. Кроме того, они вынуждены бороться с перебоями с водой."Когда вода есть, люди обязательно наполняют ванны, поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки", — отметил Деттмер.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/arakhamiya-1834518855.html

https://ria.ru/20221126/kiev-1834503839.html

киев

украина

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в мире, денис шмыгаль, киев, украина, вооруженные силы рф