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Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе" - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/kiev-1834524423.html
Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе"
Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе" - РИА Новости, 27.11.2022
Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе"
В ночное время суток Киев почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T04:28
2022-11-27T04:28
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В ночное время суток Киев почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.По его словам, из-за проблем с электроснабжением все меньше горожан ходят в кафе и рестораны. Кроме того, они вынуждены бороться с перебоями с водой."Когда вода есть, люди обязательно наполняют ванны, поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки", — отметил Деттмер.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/arakhamiya-1834518855.html
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в мире, денис шмыгаль, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
04:28 27.11.2022
 
Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном "апокалипсисе"

Politico: ночью в Киеве отсутствует уличное освещение, свет горит лишь в нескольких домах

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В ночное время суток Киев почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
"Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят единственные пятна света", — пояснил журналист.
По его словам, из-за проблем с электроснабжением все меньше горожан ходят в кафе и рестораны. Кроме того, они вынуждены бороться с перебоями с водой.
"Когда вода есть, люди обязательно наполняют ванны, поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки", — отметил Деттмер.
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С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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