https://ria.ru/20221127/karlson-1834524098.html

"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского

"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022

"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за постоянное выспрашивание денег у США. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T04:08

2022-11-27T04:08

2022-11-27T08:41

в мире

владимир зеленский

такер карлсон

сша

украина

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за постоянное выспрашивание денег у США.По его мнению, из-за помощи Киеву американская экономика "идет на дно". Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон тратил ежегодно в Афганистане."Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их", — возмутился телеведущий.В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского.Ранее стало известно, что США выделили Украине очередной транш помощи на 4,5 миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221121/tramp-1832977299.html

https://ria.ru/20221126/gambit-1834395561.html

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, такер карлсон, сша, украина