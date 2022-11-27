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"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022
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"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского
"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022
"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за постоянное выспрашивание денег у США. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T04:08
2022-11-27T08:41
в мире
владимир зеленский
такер карлсон
сша
украина
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за постоянное выспрашивание денег у США.По его мнению, из-за помощи Киеву американская экономика "идет на дно". Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон тратил ежегодно в Афганистане."Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их", — возмутился телеведущий.В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского.Ранее стало известно, что США выделили Украине очередной транш помощи на 4,5 миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, такер карлсон, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, США, Украина
04:08 27.11.2022 (обновлено: 08:41 27.11.2022)
 
"Когда он уже заткнется?" Американский ведущий набросился на Зеленского

Ведущий Fox News Такер Карлсон осудил Зеленского, назвав его коррумпированным диктатором

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского за постоянное выспрашивание денег у США.
По его мнению, из-за помощи Киеву американская экономика "идет на дно". Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон тратил ежегодно в Афганистане.
"Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их", — возмутился телеведущий.
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского.

"Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?", — задался вопросом журналист.

Ранее стало известно, что США выделили Украине очередной транш помощи на 4,5 миллиарда долларов.
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Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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