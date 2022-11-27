https://ria.ru/20221127/kanada-1834626136.html

В Канаде хотят усилить борьбу с иностранным вмешательством в дела страны

В Канаде хотят усилить борьбу с иностранным вмешательством в дела страны - РИА Новости, 27.11.2022

В Канаде хотят усилить борьбу с иностранным вмешательством в дела страны

Канаде необходимо усилить борьбу с иностранным вмешательством, заявила в воскресенье министр иностранных дел страны Мелани Жоли в интервью Global News. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:34

2022-11-27T20:34

2022-11-27T20:34

в мире

мелани жоли

джастин трюдо

чжао лицзянь

канада

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Канаде необходимо усилить борьбу с иностранным вмешательством, заявила в воскресенье министр иностранных дел страны Мелани Жоли в интервью Global News.По словам министра, на эти цели Канада потратит 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллиона долларов США), которые пойдут, в том числе, на усиление работы разведывательных служб. Жоли уточнила, что отдельное внимание необходимо уделить борьбе с "онлайн-вмешательствами", включая противодействие дезинформации.Жоли также отметила, что считает иностранное вмешательство недопустимым, Оттава не позволит "никаким иностранным государствам вмешиваться в дела" Канады.В начале ноября Global News со ссылкой на источники писало, что канадские разведслужбы информировали премьер-министра Канады Джастина Трюдо о масштабной кампании по росту влияния Пекина на канадских политиков, в том числе через финансирование отдельных кандидатов перед федеральными выборами 2019 года.Позднее Трюдо заявил, что ему неизвестно о финансировании кандидатов в парламент страны со стороны Китая, но указывал на "агрессивные попытки" Китая повлиять на демократические процессы внутри страны.В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что Китай не интересуют внутренние дела Канады и канадская сторона должна прекратить делать заявления, наносящие ущерб отношениям между двумя странами.

https://ria.ru/20221127/strategiya-1834609417.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мелани жоли, джастин трюдо, чжао лицзянь, канада, сша, китай