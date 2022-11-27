В Канаде хотят усилить борьбу с иностранным вмешательством в дела страны
Глава МИД Канады Жоли: нужно усилить борьбу с иностранным вмешательством в дела страны
Торонто. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Канаде необходимо усилить борьбу с иностранным вмешательством, заявила в воскресенье министр иностранных дел страны Мелани Жоли в интервью Global News.
"Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним", - сообщила она.
По словам министра, на эти цели Канада потратит 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллиона долларов США), которые пойдут, в том числе, на усиление работы разведывательных служб. Жоли уточнила, что отдельное внимание необходимо уделить борьбе с "онлайн-вмешательствами", включая противодействие дезинформации.
Жоли также отметила, что считает иностранное вмешательство недопустимым, Оттава не позволит "никаким иностранным государствам вмешиваться в дела" Канады.
В начале ноября Global News со ссылкой на источники писало, что канадские разведслужбы информировали премьер-министра Канады Джастина Трюдо о масштабной кампании по росту влияния Пекина на канадских политиков, в том числе через финансирование отдельных кандидатов перед федеральными выборами 2019 года.
Позднее Трюдо заявил, что ему неизвестно о финансировании кандидатов в парламент страны со стороны Китая, но указывал на "агрессивные попытки" Китая повлиять на демократические процессы внутри страны.
В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что Китай не интересуют внутренние дела Канады и канадская сторона должна прекратить делать заявления, наносящие ущерб отношениям между двумя странами.