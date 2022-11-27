Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины
Активисты привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины для обогрева домов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик . Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Общественники, активисты и священнослужители привезли масляные камины для обогрева домов жителям наиболее разрушенных в результате боевых действий районов Северодонецка и Рубежного в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости исполнительный директор Международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.
"Неравнодушные жители Российской Федерации привезли жителям Рубежного и Северодонецка камины, чтобы жители этих городов чувствовали себя более комфортно, так как приближается зима, свет есть, но к сожалению, центрального отопления нет", - рассказал Грива.
Он уточнил, что в числе активистов в город прибыл и председатель культурно-спортивного движения "Витязь" Сергей Золкин, а также чемпион мира по тайскому боксу Виталий Кодин. Помощь была оказана при поддержке представителей Общероссийского Народного Фронта. По словам Гривы, камины раздали более чем 180 семьям наиболее разрушенных районов Северодонецка и Рубежного.
Города Северодонецк и Рубежное значительно пострадали во время боев в Донбассе в 2022 году. Сейчас там идут восстановительные работы.