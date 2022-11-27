https://ria.ru/20221127/kaminy-1834632756.html

Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины

Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины - РИА Новости, 27.11.2022

Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины

Общественники, активисты и священнослужители привезли масляные камины для обогрева домов жителям наиболее разрушенных в результате боевых действий районов... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:19

2022-11-27T21:19

2022-11-27T21:19

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в мире

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Общественники, активисты и священнослужители привезли масляные камины для обогрева домов жителям наиболее разрушенных в результате боевых действий районов Северодонецка и Рубежного в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости исполнительный директор Международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.Он уточнил, что в числе активистов в город прибыл и председатель культурно-спортивного движения "Витязь" Сергей Золкин, а также чемпион мира по тайскому боксу Виталий Кодин. Помощь была оказана при поддержке представителей Общероссийского Народного Фронта. По словам Гривы, камины раздали более чем 180 семьям наиболее разрушенных районов Северодонецка и Рубежного.Города Северодонецк и Рубежное значительно пострадали во время боев в Донбассе в 2022 году. Сейчас там идут восстановительные работы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северодонецк

рубежное

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, северодонецк, рубежное, луганская народная республика, общероссийский народный фронт