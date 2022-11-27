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Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/kaminy-1834632756.html
Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины
Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины - РИА Новости, 27.11.2022
Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины
Общественники, активисты и священнослужители привезли масляные камины для обогрева домов жителям наиболее разрушенных в результате боевых действий районов... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T21:19
2022-11-27T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
рубежное
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Общественники, активисты и священнослужители привезли масляные камины для обогрева домов жителям наиболее разрушенных в результате боевых действий районов Северодонецка и Рубежного в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости исполнительный директор Международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.Он уточнил, что в числе активистов в город прибыл и председатель культурно-спортивного движения "Витязь" Сергей Золкин, а также чемпион мира по тайскому боксу Виталий Кодин. Помощь была оказана при поддержке представителей Общероссийского Народного Фронта. По словам Гривы, камины раздали более чем 180 семьям наиболее разрушенных районов Северодонецка и Рубежного.Города Северодонецк и Рубежное значительно пострадали во время боев в Донбассе в 2022 году. Сейчас там идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, рубежное, луганская народная республика, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северодонецк, Рубежное, Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт
21:19 27.11.2022
 
Общественники привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины

Активисты привезли жителям Северодонецка и Рубежного масляные камины для обогрева домов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Общественники, активисты и священнослужители привезли масляные камины для обогрева домов жителям наиболее разрушенных в результате боевых действий районов Северодонецка и Рубежного в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости исполнительный директор Международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.
"Неравнодушные жители Российской Федерации привезли жителям Рубежного и Северодонецка камины, чтобы жители этих городов чувствовали себя более комфортно, так как приближается зима, свет есть, но к сожалению, центрального отопления нет", - рассказал Грива.
Он уточнил, что в числе активистов в город прибыл и председатель культурно-спортивного движения "Витязь" Сергей Золкин, а также чемпион мира по тайскому боксу Виталий Кодин. Помощь была оказана при поддержке представителей Общероссийского Народного Фронта. По словам Гривы, камины раздали более чем 180 семьям наиболее разрушенных районов Северодонецка и Рубежного.
Города Северодонецк и Рубежное значительно пострадали во время боев в Донбассе в 2022 году. Сейчас там идут восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкРубежноеЛуганская Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронт
 
 
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