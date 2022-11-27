В Киевской области на период блэкаута установят камеры видеонаблюдения
В Киевской области установят порядка 500 камер видеонаблюдения на период блэкаута
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Порядка 500 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц в период блэкаута появится в Киевской области, заявил в воскресенье начальник главного управления национальной полиции в области Андрей Небытов.
"Мы готовились к этому (блэкауту - ред). Вскоре в Киевской области появится порядка 500 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц для уменьшения преступности", - заявил Небытов в эфире всеукраинского телеканала "Рада".
Он добавил, что между тем благодаря увеличению вдвое патрулей в области на 40% уменьшилось количество краж из домов, на 15% - на улице, а также на 5% - общая преступность.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.