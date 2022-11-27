https://ria.ru/20221127/izrail-1834644007.html

Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование

Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование - РИА Новости, 27.11.2022

Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование

Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине, Киев получит генераторы и медоборудование, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T23:30

2022-11-27T23:30

2022-11-27T23:30

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

израиль

киев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине, Киев получит генераторы и медоборудование, сообщает газета Times of Israel.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о договоренностях о поставках Киеву энергетического оборудования из 12 стран, в частности Израиля. Помимо этого, Украине предоставили несколько партий спецснаряжения. Согласно послу еврейского государства в Киеве Михаилу Бродскому, Израиль также принял на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат."Двадцать крупных генераторов на сумму около миллиона долларов будут направлены на Украину через Европу. Израильская программа международного развития МАШАВ также в ближайшее будущее направит Украине лекарства и медицинское оборудование на сумму около миллиона долларов", - говорится в сообщении издания.Согласно израильскому чиновнику, Израиль также рассматривает возможность возобновить работу посольства в Киеве на постоянной основе. Израильский МИД сейчас ожидает рекомендаций со стороны службы безопасности "Шабак", чтобы принять окончательное решение.

https://ria.ru/20221127/pomosch-1834635720.html

украина

израиль

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий кулеба, украина, израиль, киев