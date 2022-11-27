https://ria.ru/20221127/izrail-1834644007.html
Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование
Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование - РИА Новости, 27.11.2022
Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование
Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине, Киев получит генераторы и медоборудование, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T23:30
2022-11-27T23:30
2022-11-27T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
израиль
киев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине, Киев получит генераторы и медоборудование, сообщает газета Times of Israel.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о договоренностях о поставках Киеву энергетического оборудования из 12 стран, в частности Израиля. Помимо этого, Украине предоставили несколько партий спецснаряжения. Согласно послу еврейского государства в Киеве Михаилу Бродскому, Израиль также принял на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат."Двадцать крупных генераторов на сумму около миллиона долларов будут направлены на Украину через Европу. Израильская программа международного развития МАШАВ также в ближайшее будущее направит Украине лекарства и медицинское оборудование на сумму около миллиона долларов", - говорится в сообщении издания.Согласно израильскому чиновнику, Израиль также рассматривает возможность возобновить работу посольства в Киеве на постоянной основе. Израильский МИД сейчас ожидает рекомендаций со стороны службы безопасности "Шабак", чтобы принять окончательное решение.
https://ria.ru/20221127/pomosch-1834635720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, украина, израиль, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Израиль, Киев
Израиль направит Украине генераторы, лекарства и медоборудование
Times of Israel: Израиль хочет направить Украине генераторы, лекарства и медоборудование