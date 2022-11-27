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На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС
На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2022
На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС
Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где накануне в результате сильного оползня... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:36
2022-11-27T15:36
2022-11-27T15:36
в мире
искья
италия
маттео сальвини
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где накануне в результате сильного оползня пострадали люди и были разрушены здания, сообщил журналистам министр по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи.По его словам, в соответствии с этим решением для Искью будут немедленно выделены 2 миллиона евро. Кроме того, правительство назначило Симонетту Калкатерру чрезвычайным комиссаром по ситуации на острове.Согласно официальным данным, которые сообщил в воскресенье утром журналистам префект Неаполя Клаудио Паломба, в настоящий момент установлена смерть одного человека, 11 граждан числятся пропавшими без вести, четверо ранены, 167 человек остались без крыши над головой. Поисково-спасательные работы на острове продолжались всю минувшую ночь. В субботу удалось найти тело 32-летней женщины, которая погибла в грязевом потоке. В воскресенье спасатели сообщили, что обнаружили тело еще одной жертвы, личность которой пока не установлена.В субботу местные СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини сообщили о гибели на Искье восьми человек.Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые, как в Казамиччоле", - заявил он. Так, серьезное положение сложилась в городе Лакко-Амено, где грязевые потоки разрушили несколько зданий.Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози охарактеризовал сложившуюся на острове ситуацию как "очень серьезную". По его словам, из-за оползня потребовалась эвакуация примерно 200 человек. В настоящее время на Искье заняты более ста пожарных, а также сотрудники службы гражданской обороны, правоохранители и военнослужащие. На остров переброшены 26 единиц специальной техники и два вертолета, сообщил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, искья, италия, маттео сальвини
В мире, Искья, Италия, Маттео Сальвини
На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС
Совет министров Италии ввел режим ЧС на острове Искья, где в субботу сошел оползень
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где накануне в результате сильного оползня пострадали люди и были разрушены здания, сообщил журналистам министр по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи.
По его словам, в соответствии с этим решением для Искью будут немедленно выделены 2 миллиона евро. Кроме того, правительство назначило Симонетту Калкатерру чрезвычайным комиссаром по ситуации на острове.
Согласно официальным данным, которые сообщил в воскресенье утром журналистам префект Неаполя Клаудио Паломба, в настоящий момент установлена смерть одного человека, 11 граждан числятся пропавшими без вести, четверо ранены, 167 человек остались без крыши над головой. Поисково-спасательные работы на острове продолжались всю минувшую ночь. В субботу удалось найти тело 32-летней женщины, которая погибла в грязевом потоке. В воскресенье спасатели сообщили, что обнаружили тело еще одной жертвы, личность которой пока не установлена.
В субботу местные СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини сообщили о гибели на Искье восьми человек.
Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые, как в Казамиччоле", - заявил он. Так, серьезное положение сложилась в городе Лакко-Амено, где грязевые потоки разрушили несколько зданий.
Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози охарактеризовал сложившуюся на острове ситуацию как "очень серьезную". По его словам, из-за оползня потребовалась эвакуация примерно 200 человек. В настоящее время на Искье заняты более ста пожарных, а также сотрудники службы гражданской обороны, правоохранители и военнослужащие. На остров переброшены 26 единиц специальной техники и два вертолета, сообщил министр.