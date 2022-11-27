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На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2022
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На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС
На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2022
На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС
Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где накануне в результате сильного оползня... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:36
2022-11-27T15:36
в мире
искья
италия
маттео сальвини
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где накануне в результате сильного оползня пострадали люди и были разрушены здания, сообщил журналистам министр по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи.По его словам, в соответствии с этим решением для Искью будут немедленно выделены 2 миллиона евро. Кроме того, правительство назначило Симонетту Калкатерру чрезвычайным комиссаром по ситуации на острове.Согласно официальным данным, которые сообщил в воскресенье утром журналистам префект Неаполя Клаудио Паломба, в настоящий момент установлена смерть одного человека, 11 граждан числятся пропавшими без вести, четверо ранены, 167 человек остались без крыши над головой. Поисково-спасательные работы на острове продолжались всю минувшую ночь. В субботу удалось найти тело 32-летней женщины, которая погибла в грязевом потоке. В воскресенье спасатели сообщили, что обнаружили тело еще одной жертвы, личность которой пока не установлена.В субботу местные СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини сообщили о гибели на Искье восьми человек.Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые, как в Казамиччоле", - заявил он. Так, серьезное положение сложилась в городе Лакко-Амено, где грязевые потоки разрушили несколько зданий.Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози охарактеризовал сложившуюся на острове ситуацию как "очень серьезную". По его словам, из-за оползня потребовалась эвакуация примерно 200 человек. В настоящее время на Искье заняты более ста пожарных, а также сотрудники службы гражданской обороны, правоохранители и военнослужащие. На остров переброшены 26 единиц специальной техники и два вертолета, сообщил министр.
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в мире, искья, италия, маттео сальвини
В мире, Искья, Италия, Маттео Сальвини
15:36 27.11.2022
 
На итальянском острове Искья, где сошел оползень, ввели режим ЧС

Совет министров Италии ввел режим ЧС на острове Искья, где в субботу сошел оползень

© AFP 2022 / AnsaПоследствия схода оползня на острове Искья, Италия
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Ansa
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где накануне в результате сильного оползня пострадали люди и были разрушены здания, сообщил журналистам министр по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи.
По его словам, в соответствии с этим решением для Искью будут немедленно выделены 2 миллиона евро. Кроме того, правительство назначило Симонетту Калкатерру чрезвычайным комиссаром по ситуации на острове.
© AFP 2022 / AnsaПоследствия схода оползня на острове Искья, Италия
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Ansa
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия
Согласно официальным данным, которые сообщил в воскресенье утром журналистам префект Неаполя Клаудио Паломба, в настоящий момент установлена смерть одного человека, 11 граждан числятся пропавшими без вести, четверо ранены, 167 человек остались без крыши над головой. Поисково-спасательные работы на острове продолжались всю минувшую ночь. В субботу удалось найти тело 32-летней женщины, которая погибла в грязевом потоке. В воскресенье спасатели сообщили, что обнаружили тело еще одной жертвы, личность которой пока не установлена.
В субботу местные СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини сообщили о гибели на Искье восьми человек.
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые, как в Казамиччоле", - заявил он. Так, серьезное положение сложилась в городе Лакко-Амено, где грязевые потоки разрушили несколько зданий.
Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози охарактеризовал сложившуюся на острове ситуацию как "очень серьезную". По его словам, из-за оползня потребовалась эвакуация примерно 200 человек. В настоящее время на Искье заняты более ста пожарных, а также сотрудники службы гражданской обороны, правоохранители и военнослужащие. На остров переброшены 26 единиц специальной техники и два вертолета, сообщил министр.
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
 
В миреИскьяИталияМаттео Сальвини
 
 
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