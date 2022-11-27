https://ria.ru/20221127/inostrantsy-1834530852.html

Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 27.11.2022

Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:09

2022-11-27T08:09

2022-11-27T09:40

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом."Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро", — добавил Володин.По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство.На этой неделе сообщалось, что документ полностью готов ко второму чтению.

https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, вячеслав володин, политика