https://ria.ru/20221127/inostrantsy-1834530852.html
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 27.11.2022
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:09
2022-11-27T08:09
2022-11-27T09:40
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585517780_17:619:2557:2048_1920x0_80_0_0_5195e263c423d83dc68ac063d1478e7b.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом."Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро", — добавил Володин.По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство.На этой неделе сообщалось, что документ полностью готов ко второму чтению.
https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585517780_171:709:1956:2048_1920x0_80_0_0_172b71b211902e173aba275b8390610b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Политика
08:09 27.11.2022 (обновлено: 09:40 27.11.2022)
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Володин: иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства в начале зимы
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом.
"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро", — добавил Володин.
По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.
В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство.
На этой неделе сообщалось, что документ полностью готов ко второму чтению.