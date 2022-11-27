Рейтинг@Mail.ru
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/inostrantsy-1834530852.html
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 27.11.2022
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:09
2022-11-27T09:40
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585517780_17:619:2557:2048_1920x0_80_0_0_5195e263c423d83dc68ac063d1478e7b.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом."Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро", — добавил Володин.По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство.На этой неделе сообщалось, что документ полностью готов ко второму чтению.
https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585517780_171:709:1956:2048_1920x0_80_0_0_172b71b211902e173aba275b8390610b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Политика
08:09 27.11.2022 (обновлено: 09:40 27.11.2022)
 
Володин анонсировал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Володин: иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства в начале зимы

© Depositphotos.com / Irinabal18Женщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Depositphotos.com / Irinabal18
Женщина с коляской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Торговля детьми недопустима, подчеркнул он, напомнив, что за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных таким способом.
"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро", — добавил Володин.
По его словам, такие дети нередко становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают в однополые пары.
В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство.
На этой неделе сообщалось, что документ полностью готов ко второму чтению.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня 2021, 16:02Религия
В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
 
Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала