Рейтинг@Mail.ru
Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/grivna-1834522479.html
Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны
Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны - РИА Новости, 27.11.2022
Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны
Нацбанк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T02:46
2022-11-27T07:26
в мире
андрей пышный
бриджит бринк
украина
сша
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580175521_0:0:3583:2016_1920x0_80_0_0_1d7ec7b64a01150ccb847e162c1890e1.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нацбанк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Нацбанка."Нацбанк пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета", — говорится в публикации.Издание указывает, что Пышный на встрече с послом США в Киеве Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам американской дипмиссии Хезер Гезерт пообещал сначала сократить выпуск гривны до конца этого года, и полностью ее свернуть с начала следующего.Уточняется, что к выпуску валюты власти приступили с начала спецоперации.Как пишет издание, с 24 февраля по 25 ноября 2022 года печатный станок нацбанка, согласно официальной статистике, напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму регулятор напрямую выкупил облигации внутреннего госзайма Минфина, что до спецоперации России нацбанку не разрешали. Эта форма эмиссии спровоцировала обесценивание гривны и рост инфляции, которая в октябре достигла 26,6 процента, а по итогам года может превысить 30 процентов.
https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html
https://ria.ru/20221124/poezda-1833859755.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580175521_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_93b2d9a798b80f367536d59f4bf4d967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей пышный, бриджит бринк, украина, сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Андрей Пышный, Бриджит Бринк, Украина, США, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
02:46 27.11.2022 (обновлено: 07:26 27.11.2022)
 
Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны

"Страна.ua": Нацбанк Украины пообещал США свернуть эмиссию гривны с 2023 года

© Depositphotos.com / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Depositphotos.com / Dmitroza
Украинская гривна . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нацбанк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Нацбанка.
"Нацбанк пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета", — говорится в публикации.
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 11:56
Запорожская область откажется от гривны с 2023 года
Издание указывает, что Пышный на встрече с послом США в Киеве Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам американской дипмиссии Хезер Гезерт пообещал сначала сократить выпуск гривны до конца этого года, и полностью ее свернуть с начала следующего.
"Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов", — приводит издание слова Пышного.
Уточняется, что к выпуску валюты власти приступили с начала спецоперации.
Как пишет издание, с 24 февраля по 25 ноября 2022 года печатный станок нацбанка, согласно официальной статистике, напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму регулятор напрямую выкупил облигации внутреннего госзайма Минфина, что до спецоперации России нацбанку не разрешали. Эта форма эмиссии спровоцировала обесценивание гривны и рост инфляции, которая в октябре достигла 26,6 процента, а по итогам года может превысить 30 процентов.
Поезд Украинских железных дорог - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 10:54Специальная военная операция на Украине
На Украине задерживаются более 80 поездов из-за ситуации в энергетике
 
В миреАндрей ПышныйБриджит БринкУкраинаСШАРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала