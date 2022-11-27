https://ria.ru/20221127/grivna-1834522479.html

Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны

Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны - РИА Новости, 27.11.2022

Нацбанк Украины пообещал посольству США свернуть эмиссию гривны

Нацбанк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T02:46

2022-11-27T02:46

2022-11-27T07:26

в мире

андрей пышный

бриджит бринк

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министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нацбанк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Нацбанка."Нацбанк пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета", — говорится в публикации.Издание указывает, что Пышный на встрече с послом США в Киеве Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам американской дипмиссии Хезер Гезерт пообещал сначала сократить выпуск гривны до конца этого года, и полностью ее свернуть с начала следующего.Уточняется, что к выпуску валюты власти приступили с начала спецоперации.Как пишет издание, с 24 февраля по 25 ноября 2022 года печатный станок нацбанка, согласно официальной статистике, напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму регулятор напрямую выкупил облигации внутреннего госзайма Минфина, что до спецоперации России нацбанку не разрешали. Эта форма эмиссии спровоцировала обесценивание гривны и рост инфляции, которая в октябре достигла 26,6 процента, а по итогам года может превысить 30 процентов.

https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html

https://ria.ru/20221124/poezda-1833859755.html

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в мире, андрей пышный, бриджит бринк, украина, сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии)