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Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам - РИА Новости, 27.11.2022
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Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам - РИА Новости, 27.11.2022
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам
Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:02
2022-11-27T16:02
дмитрий чернышенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Портал госуслуг оказывает очень эффективное противодействие многочисленным многосоткратно увеличившимся атакам, обеспечивает надежную защиту данных наших граждан", - сказал Чернышенко в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.По его словам, абсолютной защиты нет. "Всегда существует соревнование, как говорят, между броней и оружием", - добавил вице-премьер.
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дмитрий чернышенко, павел зарубин, россия
Дмитрий Чернышенко, Павел Зарубин, Россия
16:02 27.11.2022
 
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам

Вице-премьер Чернышенко: "Госуслуги" эффективно противодействуют участившимся атакам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Портал госуслуг оказывает очень эффективное противодействие многочисленным многосоткратно увеличившимся атакам, обеспечивает надежную защиту данных наших граждан", - сказал Чернышенко в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
По его словам, абсолютной защиты нет. "Всегда существует соревнование, как говорят, между броней и оружием", - добавил вице-премьер.
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