https://ria.ru/20221127/gosuslugi-1834585266.html
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам - РИА Новости, 27.11.2022
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам
Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:02
2022-11-27T16:02
2022-11-27T16:02
дмитрий чернышенко
павел зарубин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Портал госуслуг оказывает очень эффективное противодействие многочисленным многосоткратно увеличившимся атакам, обеспечивает надежную защиту данных наших граждан", - сказал Чернышенко в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.По его словам, абсолютной защиты нет. "Всегда существует соревнование, как говорят, между броней и оружием", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20221116/kibervoyna-1831930879.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, павел зарубин, россия
Дмитрий Чернышенко, Павел Зарубин, Россия
Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам
Вице-премьер Чернышенко: "Госуслуги" эффективно противодействуют участившимся атакам