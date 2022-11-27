https://ria.ru/20221127/gosuslugi-1834585266.html

Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам

Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам - РИА Новости, 27.11.2022

Чернышенко рассказал, как "Госуслуги" противодействуют атакам

Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:02

2022-11-27T16:02

2022-11-27T16:02

дмитрий чернышенко

павел зарубин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости/Прайм. Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, при этом абсолютной защиты не существует, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Портал госуслуг оказывает очень эффективное противодействие многочисленным многосоткратно увеличившимся атакам, обеспечивает надежную защиту данных наших граждан", - сказал Чернышенко в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.По его словам, абсолютной защиты нет. "Всегда существует соревнование, как говорят, между броней и оружием", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20221116/kibervoyna-1831930879.html

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дмитрий чернышенко, павел зарубин, россия