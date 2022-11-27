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Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день - РИА Новости, 27.11.2022
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Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день
Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день - РИА Новости, 27.11.2022
Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день
Цифровой ассистент портала госуслуг робот "Макс" обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:36
2022-11-27T15:36
технологии
максут шадаев
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Цифровой ассистент портала госуслуг робот "Макс" обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Наш робот "Макс", который тоже ищет ответы на портале госуслуг, почти миллион запросов в день обрабатывает", - сказал Шадаев в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину."Ну, это же эволюционный процесс. Они будут учиться и будут лучше обслуживать. Но очевидно, сейчас уже 80% типовых случаев они умеют правильно маршрутизировать. Ну, и голосовые колонки, которые есть у многих дома, это тоже пример искусственного интеллекта", - сказал глава Минцифры на вопрос о том, что крупнейшие банки и даже поликлиники обзавелись теперь роботами, которые отвечают на звонки, и очень часто это такие странные диалоги, потому что роботы не понимают людей, а человеку сложно с этими роботами.
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технологии, максут шадаев, павел зарубин
Технологии, Максут Шадаев, Павел Зарубин
15:36 27.11.2022
 
Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день

Шадаев заявил, что робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Цифровой ассистент портала госуслуг робот "Макс" обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Наш робот "Макс", который тоже ищет ответы на портале госуслуг, почти миллион запросов в день обрабатывает", - сказал Шадаев в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
"Ну, это же эволюционный процесс. Они будут учиться и будут лучше обслуживать. Но очевидно, сейчас уже 80% типовых случаев они умеют правильно маршрутизировать. Ну, и голосовые колонки, которые есть у многих дома, это тоже пример искусственного интеллекта", - сказал глава Минцифры на вопрос о том, что крупнейшие банки и даже поликлиники обзавелись теперь роботами, которые отвечают на звонки, и очень часто это такие странные диалоги, потому что роботы не понимают людей, а человеку сложно с этими роботами.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 19:52Специальная военная операция на Украине
"Госуслуги" начали принимать обращения о задержке выплат мобилизованным
 
ТехнологииМаксут ШадаевПавел Зарубин
 
 
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