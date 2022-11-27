https://ria.ru/20221127/gosuslugi-1834581556.html

Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день

Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день - РИА Новости, 27.11.2022

Робот "Макс" на "Госуслугах" обрабатывает почти миллион запросов в день

Цифровой ассистент портала госуслуг робот "Макс" обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:36

2022-11-27T15:36

2022-11-27T15:36

технологии

максут шадаев

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Цифровой ассистент портала госуслуг робот "Макс" обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Наш робот "Макс", который тоже ищет ответы на портале госуслуг, почти миллион запросов в день обрабатывает", - сказал Шадаев в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину."Ну, это же эволюционный процесс. Они будут учиться и будут лучше обслуживать. Но очевидно, сейчас уже 80% типовых случаев они умеют правильно маршрутизировать. Ну, и голосовые колонки, которые есть у многих дома, это тоже пример искусственного интеллекта", - сказал глава Минцифры на вопрос о том, что крупнейшие банки и даже поликлиники обзавелись теперь роботами, которые отвечают на звонки, и очень часто это такие странные диалоги, потому что роботы не понимают людей, а человеку сложно с этими роботами.

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832052611.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, максут шадаев, павел зарубин