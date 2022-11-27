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В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 27.11.2022
В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мирный житель ранен в Горловке в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:16
2022-11-27T12:16
2022-11-27T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) по улице Жигулевской, 56, пострадал мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Представительство ДНР: мужчина пострадал в Горловке при детонации взрывоопасного предмета