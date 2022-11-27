https://ria.ru/20221127/gorlovka-1834555130.html

В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 27.11.2022

В Горловке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мирный житель ранен в Горловке в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:16

2022-11-27T12:16

2022-11-27T12:16

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) по улице Жигулевской, 56, пострадал мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины